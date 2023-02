El mundo cambia con las rápidas subidas de los tipos de interés, así un Ayuntamiento va a invertir

Un Ayuntamiento que quiere obtener algo de sus ahorros e indirectamente beneficiar al contribuyente en vez de ignorar la posibilidad de invertir no debería de ser noticia, pero en España después de años de derroche por parte de las Administraciones Públicas es una noticia muy interesante. Sobre todo porque abre el debate sobre si debe invertir o no un Ayuntamiento y tener un exceso de ingresos sobre los gastos que tiene.

La rápida subida de los tipos de interés está cambiando el mundo, y se nota aquellos que saben adaptarse bien y quienes siguen pensando en términos de 2019. En Villena se están adaptando y no creo que sean los últimos en hacerlo.

Desde la crisis inmobiliaria de 2008 y la de deuda soberana de 2012 hasta la puesta en marcha de 2021 y 2022 del mundo post pandemia de la Covid19 hemos vivido un tiempo excepcional en lo que a tipos de interés se refiere. En las subidas de tipos de interés que hemos estado viendo en 2022 y 2023 estamos volviendo a lo que podía ser una normalidad que hemos olvidado en este tiempo en el que los tipos de interés han estado rondando el cero o incluso han sido negativos.

Villena es una localidad de unos 34.000 habitantes en Alicante que va a empezar a aprovechar esta situación. Los intereses bajos animan a endeudarse, y los altos a ahorrar. Tienen un presupuesto de 31,5 millones de euros anuales y prácticamente nada de deuda. El equipo de PSOE-Los Verdes del Ayuntamiento de Villena (Alicante) ha empezado a provechar esta situación y ha abierto una cuenta corriente en el Banco de España de la que esperan obtener 23.000 euros anuales de unos quince millones de euros de tesorería.

La decisión de hacerlo en el Banco de España es que afirman que la oferta es superior a la que ofrecen las entidades privadas, que no corren riesgo de solvencia por entidades privadas y que facilita la relación el ser organismos públicos. O una pesadilla burocrática añado yo.

¿Quieres que tu ayuntamiento tenga un fondo soberano?

La cuestión es ¿tenemos un Ayuntamiento bien gestionado si le sobra el dinero? Porque lo primero que uno puede empezar a pensar es que este Ayuntamiento está obteniendo más impuestos de sus contribuyentes de lo necesario si tiene un exceso que busca invertir. Creo que un emperador romano le dijo a un gobernador de una provincia que aportó más impuestos de lo esperado “quiero que mis ovejas sean esquiladas, no afeitadas”.

Por otro lado, es normal que el ayuntamiento tenga una tesorería suficiente para el funcionamiento de sus actividades normales (urbanismo, policía local, biblioteca, alumbrado, servicios sociales, fiestas y juventud, etc). Es decir, los gastos no son lineales, algunos pagos se hacen una vez al año, no mensualmente como si fueran una suscripción a Netflix.

Lo segundo es, si queremos que sobre ¿qué hacer con ese dinero? Tenemos el ejemplo de los fondos soberanos a mayor escala, como pueden ser el caso de Singapur, Qatar o Noruega. Todos son capaces de tener inversiones en lugares lejanos. ¿Queremos que los ayuntamientos tengan su pequeño fondo?

Personalmente creo que los políticos no son los mejores gestionando carteras (salvo excepciones), pero lo cierto es que después de haber vivido casi toda mi vida bajo gobiernos que gastan más de lo que ingresan, creo que estoy dispuesto a que devuelvan deuda y aspiren a invertir.

No obstante el caso del Ayuntamiento de Villena es algo menos pretencioso, ya que se trata de simplemente sacarle rentabilidad a la liquidez normal que tiene el ayuntamiento. Cosa que existiendo esta posibilidad, creo que sería irresponsable por parte de los regidores municipales no hacerlo.

Preguntas a los lectores ¿creen que el Ayuntamiento de Villena hace bien? ¿Debería su Ayuntamiento seguir ese ejemplo? ¿Deberían de invertir en otros productos más rentables y arriesgados que una cuenta corriente?