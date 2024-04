El presidente de Guyana defendiendo exportar petróleo frente al periodista de la BBC pide algo sencillo: derecho a que su país deje de ser pobre

Hace poco se ha viralizado el vídeo del presidente de Guyana Mohammed Irfan Ali respondiendo al periodista de la BBC Stephen Sackur sobre su derecho a crecer a base de los yacimientos de petróleo y gas que se han descubierto en este país sudamericano basado en que emitirán más CO2 a la atmósfera cuando sean extraídas y consumidas. Aquí estamos discutiendo sobre algo más que el CO2, estamos discutiendo sobre el derecho de Guyana a dejar de ser pobre.

Porque dejar de ser pobre es importante si quieres no tener una alta tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida, educación, cultura y también preocuparse por el medio ambiente. Que por mucho que nos parezca, no deja de ser una preocupación de ricos.

Guyana en Contexto

Guyana es un desconocido país en América del Sur. Guyana, Surinam y la Guyana francesa son un una excepción en el continente al no hablarse ni español ni portugués. En el caso de Guyana su idioma oficial es el inglés, apenas supera los 800.000 habitantes y de sus tres vecinos (Brasil, Surinam y Venezuela) tiene conflictos territoriales con los dos últimos que reclaman parte de su territorio, especialmente con Venezuela que reclama casi tres cuartas partes de su territorio. Por cierto, en estas están la mayor parte de las reservas descubiertas.

Guyana es un país que normalmente pasaría bastante desapercibido salvo por un detalle, sus recientes descubiertas reservas de hidrocarburos. Se estima que pueden acabar convirtiéndolo en el país más rico de Latinoamérica. De hecho, podría convertirse en uno de los países más ricos del mundo si las consigue explotar bien. Hay precedentes como Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Guyana puede usar esas reservas de petróleo para construir una economía moderna.

Y sí, el PIB per cápita, por mucho que algunos lo cuestionen, es una herramienta muy útil para saber el desarrollo humano.

¿Tiene derecho Guyana a explotar sus recursos?

El presentador de la BBC plantea a Guyana un dilema ético, explotar esas reservas provocará que se incremente el CO2 emitido. ¿Tiene derecho Guyana a hacerlo? Le responde el presidente de Guyana que Guyana ha conservado su biodiversidad al contrario que Reino Unido y que es un sumidero de CO2 gracias a su bosque mayor que Escocia e Inglaterra juntas.

Como dice Branko Milanovic además hay que tener en cuenta que no es lo mismo las emisiones de CO2 que la cantidad total de CO2 en la atmósfera, que es el problema. Habría que culpar más a la cantidad total de CO2 emitida a lo largo de la historia que a la cantidad total emitida en un año concreto. En el caso de los británicos llevan emitiendo CO2 extraordinariamente desde la revolución industrial y la máquina de vapor, por lo que no tienen mucho derecho a quejarse.

El derecho a dejar de ser pobre

El país que más CO2 emite es China, pero lo cierto es que si miramos el histórico no es tanto. La cuestión que tenemos hoy en día es que los países quieren dejar de ser pobres. Eso es algo legítimo. Desde la academia de EEUU o países ricos europeos se habla de decrecer para proteger el medio ambiente, pero eso es una postura minoritaria por mucho que se haya copiado por algunas élites en España. Para la mayor parte de la humanidad fuera de los ricos privilegiados de occidente, crecer es necesario.

Ya lo conté hace años como el crecimiento económico nos hace mejorar nuestra vida. El ejemplo lo puse con algo tan banal como una nevera, algo que muchas personas del mundo no disponen en África, Asia o Sudamérica. Konstantin Kisin expuso algo parecido en un debate en la Universidad de Oxford los retretes en Rusia. El 20% de los hogares rusos no disponen de un retrete, sino que tienen que salir a una caseta en el jardín a hacer sus necesidades en un agujero, independientemente del tiempo que haya. Un tercio de los niños hindúes sufren pobreza. Incluso en un país relativamente rico se puede notar la diferencia en cuánto se opta por un tener un nuevo electrodoméstico.

Como dice Konstantin Kisin, no se puede negar a las personas el derecho a dejar de ser pobre, porque no lo van a aceptar. Habrá decenas de gobiernos que serían derrocados en el mundo si se empeñan en empobrecerlos sus gobernantes. Milei no ha ganado en Argentina porque sus habitantes quisieran a un excéntrico en la casa rosada, sino porque sus habitantes están hartos de irse empobreciendo poco a poco.

¿Y qué debemos hacer?

En general olvidamos que el medio ambiente es algo que se demanda por la sociedad cuánto más rica es esta. Cuántos más ricos seamos más querremos cuidar el medio ambiente. Los países pocos desarrollados no les preocupan mucho. Eso se nota mucho en cuando se viaja a países en vías de desarrollo y países ricos, especialmente cuando se sale del circuito turístico.

Por otro lado el esfuerzo debe estar en el desarrollo de tecnologías limpias que proporcionen energía y recursos con poco esfuerzo e impacto medioambiental. La energía nuclear es una de estas tecnologías que serán necesarias en el futuro. No debemos de ver sólo como tecnología líneas de código que corren en computador en la nube, como últimamente muchos están pensando.