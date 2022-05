Una imagen que explica cómo la década pérdida de España va camino de convertirse en las dos décadas perdidas

En el verano de 2007 la marcha de la economía mundial empezó a torcerse. El BCE tuvo que intervenir el mercado interbancario debido a que la liquidez se secó. Algún fondo tuvo que impedir rescates de sus partícipes por no poder liquidar los activos. Estaba empezando la Gran Recesión y tuvo muchos coletazos.

España se vio afectada con dureza. A la crisis financiera internacional se le sumó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y ya en 2008 empezó a hablarse de la década perdida: si no se hacían reformas y rápido podríamos tener diez años sin avances económicos. Lo peor de todo es que estas previsiones fueron optimistas.

La imagen que lo explica todo

Desde 2008, que fue el tope del PIB per cápita de España, hemos perdido un 15% de nuestra riqueza. Sí, el PIB ha aumentado desde entonces, pero también la población y la inflación. Y en conclusión, los españoles somos menos ricos que entonces.

Lo peor de todo es que esto no tiene pinta de que vaya a mejorar rápidamente. Estamos viendo como llevamos 14 años estancados y la década perdida se está convirtiendo en las dos décadas perdidas. Esto empieza a parecerse a Japón.

Sin embargo no todos en Europa están igual de mal. Otros países han logrado crecer su PIB per cápita. Otros no, pero no están tan mal como España. Hay alguno que está peor, pero no es un consuelo.

Definitivamente España debe recuperar su senda de crecimiento, es la única forma de mejorar esta imagen. De lo contrario será verdad aquello de que los jóvenes de hoy van a vivir peor que sus padres.