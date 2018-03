RSS macroeconomía

Después de más de nueve meses de calvario electoral, seguro que ya el conjunto del país es plenamente consciente del alto coste que supone esta indescriptible indefinición politica para el crecimiento de la economía nacional. Todos los agentes económicos están de acuerdo en que el PIB está siendo inevitablemente dañado por la imposibilidad de formar gobierno con el legado electoral que han dejado las sucesivas elecciones y negociaciones. No parece importarles demasiado a nuestros políticos, que no han entendido el mandato de los ciudadanos de que tienen forzosamente que entenderse entre sí para sacar al país del atolladero, tal y como ha ocurrido en ocasiones en otras democracias que, no es que hayan demostrado ser más evolucionadas que la española (que a veces también), sino que los que han demostrado ser más evolucionados son sus politicos.

Pero más allá del desgobierno, de la resta de décimas que supone para el PIB el no poder asistir a un debate de investidura que no sea fallido, del lamentable espectáculo que estamos dando al mundo sobre cómo unos y otros tan sólo se preocupan por sus propios intereses en vez de por los del conjunto de los españoles, más allá de todo esto, hay también unos importantes costes ocultos para la economía derivados de la indefinición política del país. En este artículo los analizamos para usted.