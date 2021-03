La espectacular subida de Dogecoin, mayor que la de bitcoin, con todos los elementos de hype actuales: Reddit, Elon Musk y troleos varios

El mercado no es que ya siempre una caja de sorpresas, que lo es, sino que muchas veces es una auténtica caja de pandora que se abre de vez en cuando, desatando los siete vientos con fuerza huracanada.

A veces la apertura de la demoníaca caja es fortuita, por mucho que se pudiese estar cociendo y se viese venir, pero algunas otras veces la apertura es intencionada y, de forma especialmente censurable, premeditada para que unos pocos “saquen tajada” de la mayoría.

Ahora casos como el de Dogecoin demuestran que en la era de la viralidad y las redes sociales, esa manipulación está al alcance de (casi) cualquiera, y que se puede catapultar en el mercado cualquier activo de forma artificial especulativa. Dogecoin sólo ha sido un ejemplo más tras Gamestop, ¿Cuál será el siguiente cohete?

Gamestop al final sólo fue una prueba piloto, y aspiraba a venderse como todo un “game-changer”

Para los que no estuviesen al tanto, antes de entrar a explicar lo que ha pasado con Dogecoin ahora, hay que hacer una debida introducción a lo que fue el origen de lo que algunos pretenden que sea toda esta nueva ola de manipulación masiva y especulación rampante en los mercados. Hace ya unas semanas, asistimos con estupefacción a ver cómo un valor sin mayor relevancia como era Gamestop saltaba en las pantallas de los operadores al alza como un cohete. La revalorización fue espectacular, pero no por retratar la belleza de un mercado que cotiza en el presente el futuro económico, sino por la virulencia de la fealdad de lo que es un mercado teóricamente idealista y extensión natural del capitalismo popular, pero que en la práctica a veces es un nido de víboras.

Como relataba el New York Times en esta crónica de los (des)hechos, la revalorización astral de Gamestop llegó a ser de un 1.700% en un breve espacio de tiempo. Es decir, si un pequeño inversor hubiese abierto posiciones en este valor al principio de la fiebre del oro por un importe de 1.000 euros, si hubiese sido capaz de salirse en lo más álgido de la trayectoria estratosférica (que luego casi nadie es capaz de hacerlo), hubiese “exprimido” del mercado nada más y nada menos que 17.000 euros en tan apenas unas horas. Casi nada. Y sin apenas “dar un palo al agua” salvo por unos pocos posts de coordinación y “ánimo” a los minoristas especuladores, tal y como hace las delicias de cualquier especulador grande o pequeño: siempre buscan ganar mucho dinero, en poco tiempo, y sin apenas esfuerzo. Vamos, nada más alejado de los ideales teóricos capitalistas de recompensar económicamente el esfuerzo, los resultados, y el riesgo asumido.

Efectivamente, todo apuntaba ya desde un principio a que esto era otro caso de especulación pura y dura, y que tal vez esta vez fuese orquestada por los propios pequeños inversores, pero que no por ello dejaba de tratarse de un claro caso de manipulación masiva de los mercados a perseguir por los reguladores, como de hecho ha acabado ocurriendo. El tema es que esto es lo que debería ocurrir también siempre que veamos en el mercado las mismas artes por parte de los grandes, y que más veces de lo debido sus responsables acaban saliendo indemnes y con los bolsillos llenos.

Pero el caso de Gamestop no sólo iba de sacar del mercado una lucrativa revalorización al calor de una especulativa burbuja rápida y contundente, el tema es que en ello había mucho más trasfondo del que puede parecer a primera vista. Gamestop. Realmente lo de Gamestop no sólo fue un clásico calentón intencioneado. Sobre Gamestop los grandes se habían cebado abriendo numerosas posiciones cortas sobre el valor, que hacen mediante productos derivados o con préstamo de acciones que los inversores ganen dinero cuando el valor baja. Sin idealizar en absoluto semejante maniobra tan execrable, también es cierto que Gamestop eran muchos Davides luchando juntos contra algunos Goliaths, y les ganaron la batalla. Todas esas posiciones cortas sobre el valor de los grandes acabaron saltando por los aires, y reportando cuantiosas pérdidas a los que las abrieron en su momento, obviamente también para “sacar tajada” del mercado por otro lado.

Ni los unos ni los otros realmente deberían darnos la más mínima pena, y tanto unos como otros deberían pagar por sus tropelías siempre que vulneren el buen funcionamiento de los mercados y la igualdad de oportunidades entre los inversores, ésa que es en la práctica imposible de conseguir pues siempre hay cierto grado inevitable de información privilegiada que permite adelantarse a la mayoría, pero que si dejásemos que la cosa se nos vaya de las manos de forma tan evidente y masiva, ello sólo acabaría por hacer de las plazas bursátiles una simple plaza de pueblo en la que ir en las fiestas a beber vino y a vociferar sacando la billetera para pagar la próxima ronda con prepotencia. Al igual que vamos a ver ahora que ocurrió con Dogecoin, con Gamestop la fiebre del oro fue azuzada desde un foro de Reddit, que es una red social de noticias estadounidense al estilo de Menéadme a la estadounidense. Este foro era el ahora famoso r/WallStreetBets donde se fraguó todo.

Y tras Gamestop, la especulación masiva y coordinada de algunos minoristas puso su punto de mira sobre una cripto: Dogecoin

Efectivamente esta revalorización de Gamestop no fue baladí, y ya recordaba en virulencia a las vistas en otros mercados altamente especulativos, como puede ser el de las cripto-monedas. De hecho, y para no defraudar, la siguiente parada de este tipo de despegues meteóricos fue precisamente una criptomoneda. Dogecoin fue la elegida para el próximo atraco coordinado y planificado a esa máquina tragaperras que a veces son los mercados. Pero la cosa no debía cogernos por sorpresa, pues de nuevo el tema se llevaba fraguando un tiempo en los foros de la red social de noticias estadounidense Reddit, en esta ocasión en otro foro distinto, el denominado r/SatoshiStreetBets.

Hasta aquel momento de súbita fama, Dogecoin era una cripto sin pena ni gloria en el cripto-sistema. Independientemente de sus características particulares y sus especificaciones técnicas, la realidad es que era una cripto más del montón, que pasaba los días sin pena ni gloria entre el común de los tokens, experimentando las mismas revalorizaciones meteóricas en ciertos momentos alcistas del cripto-mercado, para luego darse unas zambullidas igualmente violentas. No brillaba especialmente por nada relevante… hasta que llegó SatoshiStreetBets y puso el foco sobre ella. Los patrones de alentar a la formación de una rápida y efímera burbuja especulativa en Dogecoin volvieron a repetirse, y este foro de Reddit volvió a inundarse de mensajes coordinando la acción y alentando a darle un buen viaje a la cripto-moneda.

También se publicaban atractivas imágenes “marketinianas” con una simpática mascota perruna de Dogecoin, y que animaban igualmente a subir su cotización entre todos los foreros de Reddit hasta el infinito y más allá. Y como último ingrediente “mágico” de la receta del éxito en esta particular cocina de los mercados, en el caso de Dogecoin intervino Elon Musk con toda su mediática influencia. Hace unas semanas Musk ya catalizó un importante rebote en esta cripto-moneda, y ahora se subía de nuevo al tren de vaticinar el próximo exitazo de una cripto encarnado en la perruna Dogecoin. Y con todo el ánimo forero, todos los memes gráficos, toda la influencia de Musk, resultó que ahora la cosa volvió a funcionar.

En apenas unas pocas horas, la hasta el momento mayormente irrelevante Dogecoin pasó a experimentar una revalorización de más del 1.000%. Dogecoin partía de una posición por capitalización en el cripto-mercado más que modesta, hundida entre otras tantas cripto-monedas que luchan sin demasiado éxito por ser el nuevo hype, pero Dogecoin pasó a conseguirlo. Dogecoin, la cripto del perrito simpático se alzó de repente como una de las principales cripto-monedas por capitalización global. Reddit y el ecosistema de foreros que hay tras esos foros lo volvieron a hacer. Y el asunto ya no va sólo de obtener beneficios, o de ser capaces de vaticinar el próximo “pelotazo”; el asunto es mucho más serio, y muchos participantes en todo este hype reconocen hacerlo por simple diversión, revelando que a veces la economía y los mercados pueden llegar a ser un producto con tintes equiparables a un producto cultural o de simple ocio. Hace ya más de ocho años que desde estas líneas les anticipamos de la gran fuerza que el capitalismo popular otorgaba a los pequeños inversores como agentes del mercado, y tras tantos años al final el advenimiento de las redes sociales y la nueva moda, que podemos denominar “inversión social”, han hecho el resto. Gamestop, Dogecoin, y lo que venga sólo son la demostración de aquello que les analizamos en su día.

Esto no es una simple y dulce historia del mercado con final (in)feliz, el "pastel" es mucho más serio

Y la lectura no debe ser simplistamente la más ramplonamente populista de que los pequeños inversores están tomando el mercado al asalto. Eso es demasiado fácil para ser simplemente así, y la cosa es mucho más compleja. Hay que empezar diciendo que, por mucho que estas súbitas burbujas estén alentadas y coordinadas por un batallón de pequeños inversores, realmente en última instancia sus consecuencias para la mayoría de los pequeños inversores no acaban siendo muy diferentes. En la práctica son pocos los que se suben al carro en los primeros momentos de cotizaciones ínfimas, y consiguen salirse del mercado en el momento álgido, consiguiendo echarse al bolsillo unas abultadas plusvalías. Es ley del mercado y de las cotizaciones que siempre la mayoría acabe perdiendo varias camisas en este tipo de especulativos procesos; si todos los pequeños inversores ganasen con ello, simplemente las cuentas más elementales no saldrían. El hecho es que lo que vemos ahora demuestra que las víboras también pueden ser los pequeños inversores. Siempre les he dicho que este tipo de execrables manipulaciones en los mercados y en las empresas no tienen tanto que ver con determinados condicionantes sistémicos, sino más bien con las naturalezas humanas de algunos, que son muchos más de los que debería y que al final están por todas partes. Como decía mi abuelo: “Hay de todo en todos lados”.

Pero la diferencia cualitativa de los casos como Gamestop o Dogecoin es que esa manipulación hasta ahora estaba reservada tan sólo para unos pocos maquiavélicos operadores profesionales y grandes capitales. Ahora la manipulación se vende en foros y está al alcance de casi cualquiera con una buena dosis de viralidad. Tras el hype previo de Gamestop, ahora Dogecoin y su violento rebote al alza ha sorprendido a propios y extraños, y dejando por el camino un jugoso reguero de ganancias para algunos pocos, y un auténtico torrente de pérdidas para una mayoría que quedó atrapada en un valor que de valor tiene más bien muy poco. Y el otro salto cualitativo es que además todo este proceso es a unos pocos pequeños inversores a los que ha dejado nadando en la abundancia, ante la impotencia de unos grandes del mercado que asistían a cómo el mercado cobraba vida propia se les rebelaba entre sus pantallas, sin poder hacer nada para evitar que les provocasen cuantiosas pérdidas por unos cierres masivos de cortos con los que igualmente ellos pretendían “darle un buen viaje” a estos activos.

Pero lo hagan grandes o pequeños, profesionales o aficionados, inversores o ciudadanos ávidos de entretenimiento con porcentajes, el hecho inequívoco es que manipular el mercado está tipificado como delito (casi) desde que los mercados son mercados. A veces es muy difícil de demostrar, otras veces no se sabe bien porqué parece que no se persigue en ciertos casos, pero no olviden de que otras muchas veces los que han hecho la fechoría y se han enriquecido con ello la acaban pagando (y muy cara). Así que tengan cuidado ahí afuera cuando crucen operaciones de forma orquestada, la responsabilidad legal es igual si se trata de unos pocos grandes unidos por el interés, que de miles de pequeños coordinados por un objetivo, sea cual fuere. La sensación que pueden tener ustedes de ser irrelevantes en el conjunto no les va a exonerar ante las autoridades de tener su porción de responsabilidad en el desarrollo de los hechos, ni su dosis de ambición en el móvil por el que se han lanzado a esta nueva forma de especulación popular.

Antes que emocionarse al imaginarse a sí mismos con los bolsillos llenos, antes que sentirse por fin con poder para doblegar a los grandes, antes que entrar a formar parte de una moda divertida por la que un click de ratón desencadena algo muy grande en los mercados, antes de todo eso, piensen bien lo que están haciendo, y escuchen la voz de su conciencia. Si le prestan atención se darán cuenta de lo que en realidad significan sus actos y del gran daño que pueden provocar en otros. Además, cuando algún tribunal tome cartas en el asunto, es altamente probable que el veredicto no sea muy diferente a aquel que silenciaron en sus propias conciencias, cegados por lo que fuere que les movió a participar en algo así. Lo que está bien o mal no depende de quién sea el que lo hace, sino de cuales son las motivaciones y, sobre todo, de las consecuencias que acaba trayendo y de los métodos utilizados para conseguir el objetivo. Y luego cuéntenle al juez que no sabían bien de dónde salían los buenos miles de euros frescos que acabaron teniendo en su cuenta.

Imágenes | Pexels shvetsa | Pexels pixabay | Pexels anete-lusina | Reshot free-portrait-photo-from-reshot | Pixabay 366308