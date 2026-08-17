Ana Ramos, 25 años: "Tengo trabajo, cobro todos los meses y aún así he tenido que volver a casa de mis padres"

Dos años emancipada, un sueldo mensual estable y un alquiler que se lo come que le ha hecho tener que volver a casa de sus padres: el testimonio de Ana Ramos en TikTok, recogida por laCadena COPE, se ha convertido en un reflejo de la situación de miles de personas ante el máximo histórico del precio de la vivienda y el techo invisible del salario joven. "Cuando me independicé hace dos años pensé que estaba haciendo lo correcto", explica. "Pensé que trabajar, pagar un alquiler y mantenerme sola era ser adulta. Pero nadie te explica lo difícil que es mantenerlo".

"Los alquileres no dejan de subir, los sueldos no llegan. Y poco a poco te acostumbras a vivir haciendo números, a renunciar a cosas, a sobrevivir en lugar de vivir. Hasta que un día te das cuenta de que no puedes seguir así y tienes que volver". Su caso no es una excepción: el precio medio del alquiler en España se situó en 1.187 euros al mes en el tercer trimestre de 2025, un 6,3% más que un año antes, según los datos del Observatorio del Alquiler recogidos por RTVE, y el primer trimestre de 2026 marcó un incremento interanual del 7,1%, según idealista. Los jóvenes españoles se emanciparon en 2024, de media, a los 30 años, casi cuatro años después que la media europea (26,2 años), según Eurostat.

@anaramosaa POV: Tienes que aceptar que la vida no es una línea recta y te toca volver a casa de tus padres. 🏠 🗝️ Nadie te prepara para el sentimiento de meter tu "independencia" en bolsas de basura, pero a veces dar un paso atrás es la única forma de coger impulso. No es un fracaso, es un reajuste necesario para volver con más fuerza. 🥺✨ ¿Alguien más está pasando por un proceso parecido ahora mismo? Los leo en comentarios para darnos ánimos. 🫂👇 #vidadulta #independencia #volveracasa #storytime #realidad ♬ Interstellar - Andrea Vanzo

Y durante mucho tiempo lo vi como un fracaso. "Pero no creo que hayamos fallado nosotros. Creo que estamos intentando construir una vida en un momento en el que cada vez es más difícil hacerlo solos". La tasa de pobreza relativa entre los jóvenes emancipados en España alcanza el 30% en 2025 —frente al 12,2% de quienes siguen en el hogar familiar—, según el estudio de EsadeEcPol. El alquiler, según anticipaba El Blog Salmón a cierre de 2025, podría encarecerse otro 10% durante 2026, mientras la Ley de Vivienda de 2023 sigue sin lograr frenar la escalada.

"Vuelvo con experiencia y con un objetivo: poder comprarme algún día mi propia vivienda". Según recoge El Blog Salmón, con los precios de la vivienda creciendo un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, según el INE, un piso de 300.000 euros exigiría, tomando como referencia el ejemplo planteado, 185 meses de trabajo cobrando 1.600 euros y sin gastar nada. La división exacta de 300.000 entre 1.600 arroja 187,5 meses, pero los 185 meses corresponden al cálculo utilizado por el empresario Jorge Branger como ejemplo extremo de la dificultad de acceso a la vivienda. No es una simulación real de compra, sino una forma de visualizar la distancia entre precios y salarios para una generación a la que el origen familiar condiciona más que el esfuerzo: en España, más del 35% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad de oportunidades, frente a más de una cuarta parte de media en la OCDE.

Imagen | Margo Evardson (vía Pexels)

En El Blog Salmón | Juan, cura de 27 años: "Cobramos menos de 1.200 euros, pero no tengo que pagar piso, luz ni agua"