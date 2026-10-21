La familia de agricultores que vende toneladas de patatas a 53 céntimos el kilo: "Son perfectas para freír"

15 kilos de patatas por ocho euros y diez kilos de cebollas por seis. Esos son los precios que se atribuyen a una iniciativa de venta directa de productos agrícolas en Francia. Desde las 8:30 de la mañana, un semirremolque llega a localidades como Fontenay-sous-Bois para vender productos a precios reducidos. "He visto a gente llorar porque, con esto, podían comer hasta fin de mes", confiesa, uno de los agricultores promotores, en una intervención difundida por BFMTV.

La mecánica es simple, directa y no deja margen. Los agricultores cargan los camiones con sacos de la variedad Fontane y montan la venta directamente frente a colegios o plazas públicas. Como destacan los propios productores, "son perfectas para freír", aunque también son las habituales para preparar purés y platos al horno. Y la ruta va para largo. Durante todo el mes de octubre, el itinerario incluye paradas estratégicas en Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges y Nanterre. Lejos de resignarse, han encontrado en la venta a pie de calle la única forma de dar salida a toneladas de cosecha sin arruinarse.

Este no es un problema exclusivo del país vecino. En España, la diferencia entre lo que cobra el agricultor y lo que paga el consumidor. Según datos publicados por COAG Andalucía en octubre de 2025, el precio medio de la patata en origen se situó en 0,27 euros por kilo, frente a los 1,97 euros por kilo en destino. La diferencia superaba el 600 %, según el cálculo de la organización. Sin embargo, esa brecha no equivale automáticamente al beneficio neto de los supermercados, ya que también hay que tener en cuenta los costes de transporte, almacenamiento, envasado y distribución. Vamos, los intermediarios.

Y volviendo a Francia, de acuerdo al sexto barómetro de Pourdebon, se estima que el 64 % de los franceses encuestados compra productos mediante circuitos cortos al menos una vez al mes. Entre los motivos figuran el sabor, la calidad, la preferencia por los productos franceses y el interés por garantizar una remuneración justa a los productores. Es decir, comprar directamente al agricultor también puede ayudar a ajustar el presupuesto familiar.

Imagen | Mitchell Soeharsono (vía Pexels)