Condenan a un banco en Burgos a devolver 10.000 euros por "falta de transparencia" en una cláusula de su hipoteca

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Aranda de Duero ha condenado a una entidad bancaria a devolver más de 10.000 euros a una vecina de la localidad,, según recoge Burgos Conecta. Se trata de una hipoteca ligada a una vivienda de protección oficial suscrita en 2008, en la que la clienta se subrogó directamente al préstamo del promotor. La controversia gira en torno a la falta de información sobre cómo se calculaba este Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (en adelante IRPH) y las consecuencias económicas de su aplicación.

El núcleo de esta resolución, en la que intervino el abogado Sergio Moreno Tablado, no se limita a analizar el posible carácter abusivo de la cláusula, sino que aborda la falta de transparencia en la contratación. En las hipotecas subrogadas, el consumidor asume un préstamo previamente negociado entre el banco y el promotor, por lo que resulta fundamental que pueda conocer las condiciones que acepta. La entidad debe facilitar la información necesaria para que el cliente comprenda las consecuencias económicas del contrato y pueda valorar las condiciones antes de firmar. Se trata de algo que quedó definido en la doctrina de la sentencia 161/2026 del Tribunal Supremo

Qué pueden reclamar los hipotecados afectados por el IRPH

Algunas asociaciones de afectados estiman que más de un millón de hipotecas podrían estar vinculadas a este índice, aunque la cifra no constituye un recuento oficial actualizado, por lo que hay cantidades importantes en juego Una parte de estos préstamos procede de subrogaciones en las que los compradores asumieron la hipoteca del promotor. En estos casos, las condiciones de contratación y la información que recibió el consumidor son fundamentales para valorar una posible reclamación.

Si el banco no supera el control de incorporación de una cláusula por no haber permitido al consumidor conocerla de forma efectiva, esta puede quedar excluida del contrato. En determinados supuestos, esto puede implicar que el préstamo quede sin intereses remuneratorios, con la correspondiente obligación de recalcular las cantidades y devolver los importes cobrados indebidamente. No obstante, el resultado depende de las circunstancias de cada contrato y de lo establecido en la resolución judicial aplicable. Las devoluciones pueden alcanzar miles de euros, pero su cuantía depende del capital prestado, los intereses abonados y la duración de la hipoteca.

Muchos afectados pueden pensar que su oportunidad de reclamar ya ha pasado, pero haber terminado de pagar la hipoteca no excluye necesariamente una reclamación. La posibilidad de solicitar la nulidad de una cláusula abusiva y recuperar las cantidades abonadas debe analizarse en función de la acción ejercitada y de las circunstancias del caso. La nulidad de una cláusula y la devolución del dinero no están sujetas necesariamente al mismo régimen de prescripción, por lo que conviene estudiar cada situación antes de dar por perdida la posibilidad de reclamar.

A día de hoy, el IRPH continúa siendo objeto de controversia judicial. Tras años de dudas e idas y venidas en Europa sobre la transparencia y la posible abusividad de las cláusulas vinculadas a este índice, la sentencia 161/2026 ha vuelto a poner el foco en las hipotecas subrogadas. Su alcance puede resultar relevante para los consumidores que asumieron préstamos de promotores inmobiliarios, aunque no supone que todas las hipotecas con IRPH puedan quedar automáticamente sin intereses.

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