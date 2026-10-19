Marc Vidal, sobre la hucha de las pensiones: "No se llena porque el sistema genere excedentes, sino porque hay una tarifa nueva sobre cada nómina"

El estado del Fondo de Reserva de las pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico. En este caso hoy nos hacemos eco del análisis del inversor Marc Vidal, que cuestionó en COPE hasta qué punto su crecimiento refleja una mejora de las cuentas de la Seguridad Social. La distinción es importante: aumentar las reservas no significa necesariamente que el sistema genere superávit en su día a día.

"La hucha no se llena porque el sistema ahora genere excedentes, se llena porque hay una tarifa nueva sobre cada nómina", llegó a decir en la radio. El inversor se refiere al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva. Según la cifra que maneja Vidal, este mecanismo habría aportado 4.356 millones de euros. Como referencia, la Seguridad Social situó la recaudación del MEI en 3.547 millones de euros a fecha de julio de 2026.

Durante los años de Mariano Rajoy, su saldo pasó de unos 66.800 millones a 8.095 millones de euros. En 2018, durante el cambio de Gobierno, también se recurrió a las reservas para atender las obligaciones del sistema. La comparación entre ambos periodos muestra que la hucha ha servido para complementar la financiación de las pensiones cuando los ingresos disponibles no eran suficientes, aunque para evaluar la gestión de cada etapa también hay que tener en cuenta las cotizaciones, los gastos y aportaciones del estado.

El MEI y la deuda de la Seguridad Social, dos claves para entender las cuentas

Una de las medidas adoptadas para reforzar la financiación de las pensiones es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En 2026, supone un 0,9 % de la base de cotización por contingencias comunes, tal y como recoge la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado: un 0,75 % a cargo de la empresa y un 0,15 % a cargo del trabajador. Por ejemplo, para una base de cotización de 2.000 euros mensuales, la aportación conjunta llega a 18 euros, de los cuales 3 euros corresponden al trabajador y 15 euros a la empresa. Su objetivo es acumular recursos para afrontar las mayores necesidades de financiación del sistema en los próximos años.

El otro elemento que condiciona las cuentas es la deuda de la Seguridad Social. Vidal dice que ha aumentado desde unos 41.000 millones hasta 136.000 millones de euros en ocho años. La evolución del endeudamiento está relacionada, entre otros factores, con los préstamos concedidos por el Estado para financiar las obligaciones del sistema. En cualquier caso, conviene distinguir entre la deuda acumulada y el déficit de cada ejercicio: son magnitudes diferentes y no permiten extraer las mismas conclusiones sobre la situación financiera. La financiación estatal también desempeña un papel relevante en el pago de las pensiones. Este año, según informó Vozpópuli, se contempló un nuevo préstamo de 10.003 millones de euros para la Seguridad Social, en un contexto de mayores necesidades de financiación. Además, las previsiones sobre el déficit público apuntan al peso creciente de las pensiones, si bien las estimaciones deben interpretarse atendiendo al ejercicio al que se refieren y a la metodología.

El Gobierno espera que el Fondo de Reserva continúe creciendo y alcance alrededor de los 20.000 millones de euros al cierre de 2026. La evolución de esta hucha, sin embargo, es solo una parte de la fotografía financiera del sistema. Para valorar su sostenibilidad a largo plazo también es necesario observar cómo evolucionan los ingresos por cotizaciones, las transferencias estatales, el gasto en pensiones y la deuda acumulada.

Imagen | Elma Saiz (La Moncloa)