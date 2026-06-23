La Inspección de Trabajo puede multar con hasta 7.500 euros a la empresa que niega el descanso de 15 minutos

Según el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, con la Inspección de Trabajo detrás, la empresa está obligada a respetar ese tiempo de descanso siempre que tu jornada sea de más de seis horas continuadas. Otra cosa es que te los paguen.

La ley te da la pausa; pagártela ya es otra historia

Vamos por partes, porque aquí se mezclan dos cosas que conviene separar. El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores dice que "siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos". Hasta ahí, el derecho a parar. La trampa está en la frase siguiente: ese descanso "se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo". Es decir, que parar es obligatorio, pero cobrar esos minutos sólo lo es si alguien (tu convenio, tu contrato) lo ha pactado antes. Si no, la empresa puede pedirte que recuperes ese cuarto de hora. Así lo recogía un repaso de NoticiasTrabajo a la letra del Estatuto.

¿Y si trabajas seis horas justas?

Aquí no hay medias tintas: la obligación nace cuando la jornada continuada supera las seis horas. Si trabajas seis horas o menos del tirón, la ley no obliga a darte la pausa (salvo que tu convenio diga lo contrario, que puede decirlo). Y hay un colectivo con condiciones propias: los menores de 18 años. Para ellos el descanso sube a 30 minutos y se activa antes, en cuanto la jornada continuada pasa de cuatro horas y media. Más tiempo y a partir de menos horas, porque la fatiga no se mide igual a los 16 que a los 40.

Negarte el descanso sale caro: hasta 7.500 euros

¿Y si la empresa decide saltarse la pausa? Pues entra en juego la Inspección de Trabajo. El artículo 60 del Estatuto remite a la LISOS, cuyo artículo 7.5 considera infracción grave saltarse las normas sobre descansos y tiempo de trabajo. Traducido a euros: multas de entre 751 y 7.500, según cuántos trabajadores se vean afectados, los riesgos de fatiga que se generen y si la empresa es reincidente. Si el afectado es menor de edad, cuenta como agravante y la sanción se va al tramo más alto. Y no es un brindis al sol: sólo en 2024 la Inspección impuso 20,2 millones de euros en multas por incumplimientos de jornada (un 8,78% más que el año anterior), según los datos del Ministerio de Trabajo recogidos por elderecho.com; del total, 17,2 millones fueron por tiempo de trabajo y horas extra, con casi 147.900 trabajadores afectados. El fichaje obligatorio desde 2019, que El Blog Salmón ya analizó como arma de doble filo, ha hecho que esas pausas, antes invisibles, dejen rastro.

Y aquí llega el malentendido del año: "el Supremo obliga a pagar el café"

Hace un par de años, una sentencia del Tribunal Supremo corrió como la pólvora con titulares del tipo "el Supremo establece que la pausa del desayuno es tiempo de trabajo". Suena a que, de un día para otro, todos teníamos el café pagado por ley. Y no. (El titular era tramposo, y hasta el propio medio que lo firmaba lo matizaba un par de líneas más abajo.)

Lo que de verdad dijo el Supremo (y por qué depende de tu convenio)

El caso era el de Caixabank, y la clave estaba en su propia historia: el banco arrastraba acuerdos internos desde los años noventa por los que esos minutos de desayuno no se descontaban de la jornada. El Supremo, en su sentencia 410/2024, de 5 de marzo, lo que hizo fue respetar ese pacto y una "condición más beneficiosa" ya consolidada, no inventar una regla nueva para toda España. Como aclaraba el propio cuerpo de la noticia en eldiario.es, bajo aquel titular tan rotundo, el desayuno cuenta como trabajo "si así se ha pactado entre empresa y trabajadores o si lo recoge el convenio". Tanto se desbocó la cosa que Maldita.es tuvo que salir a desmentirlo: la doctrina "sólo se puede aplicar en empresas con acuerdos similares al de Caixabank" y, por regla general, esos quince minutos no son tiempo de trabajo salvo pacto. Es decir, exactamente lo que ya decía el artículo 34.4. La regla general no se movió ni un milímetro.

Entonces, ¿tu café se paga o no?

Pues depende, y la respuesta no está en ningún titular, sino en tu convenio colectivo y en tu contrato. Si ahí pone que la pausa es tiempo efectivo, perfecto: paras, descansas y no recuperas nada. Si no dicen nada, la empresa está en su derecho de no contarla (aunque negártela del todo, recuerda, es otra cosa: eso sí es sancionable). Merece la pena dedicarle diez minutos a leer ese convenio: es donde está, en realidad, la respuesta.

Así que la próxima vez que un titular te prometa que el Supremo te regala el café, desconfía un poco: el derecho a parar quince minutos es tuyo por ley y bien protegido, pero quién paga ese café sigue escrito, con letra pequeña, en tu convenio.

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