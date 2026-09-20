¿A punto de explotar la burbuja de Mercadona? La inflación le pasa factura, su cuota se estanca y Día y Lidl le roban clientes

No hay ninguna duda de que Mercadona continúa siendo el supermercado con mayor cuota de mercado en España. Sin embargo, los últimos datos conocidos pueden hacer que este 2026 no sea otro repleto de éxitos y buenas noticias para el gigante valenciano.

¿Los cada vez más notorios cambios en los hábitos de consumo de los españoles están comenzando a afectar a la compañía presidida por Juan Roig?

Todo suma: la inflación, la búsqueda de promociones y la tendencia a repartir las compras entre diferentes establecimientos están favoreciendo a competidores como Lidl, Dia y Consum, su máximo rival en la provincia de Valencia.

De momento, no suelen las alarmas. Según el balance de Worldpanel by Numerator correspondiente a los ocho primeros meses de 2026, Mercadona mantiene una cuota de mercado del 27,4%, apenas una décima más que un año antes. Su posición sigue siendo dominante, aunque el estancamiento contrasta con el crecimiento de algunas cadenas rivales.

Mercadona pierde compradores pese a mantener su liderazgo

El dato más significativo de dicho informe no está en las ventas, sino en la evolución de los consumidores que visitan sus establecimientos.

La cadena valenciana ha perdido 0,8 puntos porcentuales de penetración respecto al mismo periodo de 2025, hasta situarse en el 90,5%. Se trata del mayor retroceso entre las enseñas analizadas.

Esto significa que aproximadamente nueve de cada diez consumidores españoles compraron en Mercadona durante el periodo estudiado, una cifra todavía muy superior a la de Lidl, que alcanza el 62,4%, y Carrefour, con un 56,7%.

Sin embargo, la pérdida de compradores evidencia que parte de los hogares está explorando otras alternativas. Sea por la razón que sea.

Aunque eso sí, su cuota del 27,4% equivale prácticamente a la suma de las participaciones de Carrefour, Lidl, Eroski, Dia y Consum.

Lidl gana terreno entre las familias y las cestas grandes

Lidl destaca entre los competidores que están aprovechando los cambios en el consumo. La cadena alemana ha incrementado su cuota de mercado en 0,4 puntos porcentuales y ha ganado 0,5 puntos de penetración.

Uno de sus principales avances se produce en las compras de mayor volumen, especialmente entre familias con hijos, un segmento tradicionalmente vinculado a Mercadona.

Los datos muestran que Lidl ha incrementado 1,6 puntos la presencia de sus productos propios, mientras que las compras vinculadas a su tarjeta de fidelización han aumentado 3,2 puntos. Los descuentos también avanzan 1,6 puntos.

Dia recupera compradores procedentes de Mercadona

Dia también presenta una evolución favorable. Su penetración aumenta un punto porcentual respecto a los ocho primeros meses de 2025, mientras que sus actos de compra crecen un 12,7%.

El informe identifica a Mercadona como la principal procedencia de las compras adicionales captadas por Dia, seguida del comercio especializado y las cadenas regionales, excluyendo Consum.

La renovación de establecimientos, la proximidad y las promociones están contribuyendo a reforzar su presencia en los hábitos de compra.

Por su parte, la otra gran cadena local, Consum registra un incremento de 1,6 puntos en penetración, el mayor entre las cadenas analizadas.

Por su parte, Aldi aumenta un 14% sus actos de compra anuales.

La inflación cambia las reglas de la cesta de la compra

El contexto económico está acelerando esta transformación. La inflación española alcanzó el 4,3% en agosto de 2026, impulsada especialmente por el encarecimiento de los carburantes.

Y claro, la incertidumbre económica ha llevado a numerosos hogares a prestar más atención a las promociones y a comparar precios entre establecimientos. Y de promociones, Mercadona anda escasa.

Según Worldpanel, el 57,7% de los actos de compra ya se realiza fuera de la tienda principal. Es decir, los consumidores fragmentan sus compras, visitan más supermercados -no se quedan solo con Mercadona- y distribuyen el gasto según las ofertas, la proximidad y los productos disponibles.

La marca blanca alcanza el 47,3% del mercado

La búsqueda de alternativas económicas también está impulsando los productos de distribuidor.

Durante los ocho primeros meses de 2026, la marca blanca alcanzó el 47,3% del valor de las ventas de gran consumo, 1,4 puntos más que un año antes.

De ese crecimiento, un punto corresponde a las cadenas de surtido corto, que concentran su oferta en una selección reducida de referencias y priorizan sus propias marcas.

Imágenes | Ankit Karnany, Telecinco