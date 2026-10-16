Mirian, cuidadora cubana en España: “Me hace gracia cuando dicen que vivimos de ayudas, llevo 8 años levantándome para trabajar”

Pese a la realidad de los datos, sigue muy arraigado el estigma de que la población extranjera perjudica la economía y representa un lastre continuo para los recursos del Estado. Mirian Vázquez, una joven cubana que lleva ocho años en España trabajando en el servicio doméstico y en el cuidado de mayores, se ha cansado de escucharlo. En un vídeo públicado en TikTok contesta a los comentarios que la acusan de beneficiarse del sistema sin aportar, ha vuelto a poner sobre la mesa el espinoso debate de las ayudas públicas.

“Llevo 8 años esperando esas famosas ayudas y parece que se equivocaron de dirección”, señala, remarcando que desde el momento en que llegó a nuestro país tuvo que buscarse la vida aceptando las oportunidades que salían. Pero ¿acaso reniega de las prestaciones sociales por principio? De momento, no. “Si mañana pierdo mi trabajo, estoy pasando por una situación difícil y existe una ayuda que legalmente me corresponde, claro que la voy a solicitar”, asegura, añadiendo que “a ver si después de tantos impuestos que he pagado también me voy a hacer la fina”. “Yo vine a España buscando una vida diferente y entendí bastante rápido que si quería conseguir mis cosas tenía que trabajar por ellas”, recalca, advirtiendo de que una cosa es necesitar apoyo puntual y otra muy distinta convertirlo en una profesión.

La población extranjera sí que aporta y mucho

“Lo que me hace gracia es escuchar que los inmigrantes vienen a España a vivir de las ayudas... Porque entonces a mí me tocó el plan equivocado”, remata. La pregunta es: ¿respaldan las cifras esta historia que algunos dan por cierta? Sí. Lejos de vivir únicamente de subsidios, la población extranjera tiene un peso cada vez mayor en nuestra economía. En septiembre de 2026, los afiliados extranjeros a la Seguridad Social alcanzaron un nuevo récord, con cerca de 3,64 millones de cotizantes, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto supone que los trabajadores extranjeros representan el 16,2 % del total de afiliados a la Seguridad Social, contribuyendo al sostenimiento del sistema de pensiones.

Si nos centramos en el caso concreto de Mirian y miramos el Sistema Especial del Hogar, la presencia de trabajadores extranjeros es aún más evidente. Representan el 48,7 % de los afiliados a este sistema, según los datos oficiales, asumiendo tareas esenciales de limpieza y cuidados que permiten al resto de las familias conciliar. De hecho, el reciente proceso extraordinario de regularización ha vuelto a poner el foco en la economía sumergida y en la posibilidad de que regularizar a trabajadores que ya están en España permita aflorar empleos y aumentar las cotizaciones sociales.

Y aquí es donde nos encontramos ante la gran ironía del asunto. Mientras parte de la sociedad asume que estas cuidadoras viven del Estado, algunas trabajadoras del hogar se enfrentan a presiones y despidos, según las denuncias recogidas por El Blog Salmón, por parte de empleadores que se niegan a darlas de alta para evitar pagar sus cotizaciones. Esta situación puede dejarlas en una posición de mayor vulnerabilidad laboral. Quizás el debate a día de hoy no debería centrarse en qué ayudas recibe la población inmigrante, sino también en cómo combatir el empleo irregular y garantizar los derechos de quienes trabajan. Veremos en qué queda todo.

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