Santiago Carpintero, albañil: "Mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto. Es un oficio bien pagado, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina, con comodidades"

La desconexión entre la alta demanda de reformas y la drástica caída de jóvenes dispuestos a mancharse las manos anticipa un serio desafío para el sector de la edificación. La clave está en que las viviendas no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial, por lo que la falta de relevo amenaza la oferta inmobiliaria y los costes de mantenimiento del hogar. En una economía donde la inflación aprieta el bolsillo de los consumidores, este oficio vive una paradoja: hay empleo y buenos salarios, pero faltan brazos.

De las telecomunicaciones al andamio: el reto del relevo generacional

Santiago Carpintero es un joven de 22 años que rompe los moldes estadísticos del mercado laboral actual. Hijo de albañil, aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión por la obra, un espacio donde asegura llevar "toda la vida". Aunque estudió un grado medio de telecomunicaciones, al terminar admitió a su familia que su verdadera vocación era la albañilería, una profesión en la que ya acumula cinco años de experiencia de forma profesional. Desde pequeño acompañaba a su progenitor y, según recuerda de manera distendida, más que ayudar, estorbaba un poco, pero le encantaba.

Tal y como recoge la información original publicada por Clarín, la falta de interés de las nuevas generaciones por este sector responde a un cambio de mentalidad cultural. El propio Carpintero señala que la juventud descarta estas opciones "porque ahora todo el mundo quiere estudiar y tener un trabajo cómodo. No quieren ensuciarse las manos. Aunque se paga bien, prefieren estar en una oficina con aire acondicionado. El día de mañana va a hacer mucha falta mano de obra, y no la vamos a tener".

Desde hace un par de años, el joven comparte su día a día y ofrece consejos prácticos para el hogar en redes sociales bajo el pseudónimo de El albañil de TikTok. Este proyecto en plataformas digitales arrancó por pura casualidad tras grabar un plato de ducha de piedra construido junto a su padre; el vídeo acumuló dos mil visitas en solo veinticuatro horas y desde entonces no ha dejado de subir contenido.

Las cifras de la obra: salarios competitivos frente al mito de la precariedad

Existe un arraigado mito de que las profesiones manuales pertenecen al pasado y carecen de atractivo financiero. Sin embargo, los datos económicos del sector desmienten esta percepción. De acuerdo con el testimonio de Carpintero, "mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto".

La realidad del mercado muestra tarifas competitivas: en la actualidad, un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, mientras que un oficial percibe una nómina que oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros mensuales.

La escasez de personal cualificado sugiere que la construcción se valorará todavía más en el futuro debido a las leyes de la oferta y la demanda. A pesar de estos ingresos y de la satisfacción de entregar una obra terminada desde cero tras ganarse la confianza del cliente, las duras condiciones físicas actúan como disuasorio. El frío del invierno y el calor extremo del verano (especialmente a las tres de la tarde, cuando no hay un alma en la calle) convierten la edificación en una actividad de alta exigencia estacional.

El calvario fiscal del autónomo y el auge del bricolaje por necesidad

La viabilidad de estos trabajadores independientes se enfrenta también a la fuerte presión burocrática del sistema. El albañil de TikTok critica la desprotección que sufren los trabajadores por cuenta propia en sectores como la fontanería, la electricidad, la carpintería o la propia construcción. En sus propias palabras, "en lugar de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y para pagar. Ese es el problema: nos tienen ahogados". El joven lamenta la total ausencia de ayudas o facilidades operativas, destacando el riesgo económico que corren si su gestor comete un error administrativo, cuyas consecuencias económicas acaban recayendo exclusivamente sobre el propio profesional.

Esta asfixia financiera para los profesionales coincide con un entorno de alta inflación para los consumidores. El encarecimiento de la vivienda, los alquileres, la comida y el gasoil provoca que para muchas familias sea casi imposible permitirse el lujo de contratar a un albañil.

Esta coyuntura ha disparado el interés por las pequeñas reformas domésticas guiadas por tutoriales en redes sociales. No obstante, Carpintero advierte de que existen límites claros para los aficionados: problemas complejos como las humedades o la aparición de grietas estructurales vinculadas a la cimentación requieren obligatoriamente la asistencia de un especialista. Intentar solucionarlo de forma casera suele acabar mal y los problemas reaparecen, por mucho que la evolución del mercado ofrezca hoy nuevos materiales que permiten trabajar de forma más rápida y limpia en comparación con el clásico uso exclusivo de yeso o cemento.

El valor del esfuerzo en el mercado laboral moderno

A largo plazo, el sector se juega algo más que la mano de obra; se juega una cultura laboral basada en el rendimiento tangible. Frente a ciertos hábitos de consumo de jóvenes con empleos cómodos que terminan gastando sus ingresos en apuestas deportivas y pidiendo dinero a sus padres el fin de semana, la obra enseña que el dinero exige sudor y que nadie regala nada.

Aunque Carpintero aspira a que sus futuros hijos estudien, afirma que respaldará su decisión si eligen la construcción en caso de que no deseen ir a la universidad. El pilar final del oficio, concluye, reside en el respeto humano básico por parte de unos clientes que a veces olvidan gestos mínimos: existen aquellos estupendos que ofrecen un refresco a media mañana y hacen sentir valorado al trabajador, frente a otros que no facilitan ni un vaso de agua ni indican dónde está el baño, detalles que marcan la diferencia para quienes sostienen físicamente la economía real.

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