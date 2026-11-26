A menudo pensamos que tener una cuenta corriente con muchos ceros es sinónimo de clase. Sin embargo, el éxito económico no garantiza una buena educación, del mismo modo que haber nacido en un entorno privilegiado tampoco significa necesariamente tener buenos modales. "Hoy en día está más demostrado que el dinero no te da la educación, sino que la educación es una cosa que muchas veces viene de cuna, de familia", explica la experta en protocolo María José Gómez Verdú en el pódcast de Mapi Hermida. La educación se demuestra, sobre todo, en los pequeños detalles y en la forma de relacionarnos con los demás, sin necesidad de impresionar a nadie con bienes materiales.

Durante la conversación, Gómez Verdú recuerda que los buenos modales no dependen de la posición económica ni de la clase social. "Todo el mundo que tiene buenos modales, digamos que tiene para mí una clase social superior", afirma. Una idea que invita a fijarse en esos gestos cotidianos que a veces pasamos por alto y que dicen mucho de nosotros. Uno de los ejemplos más habituales es mirar el móvil mientras mantenemos una conversación cara a cara. El problema no es el dispositivo, sino el mensaje que transmitimos cuando prestamos más atención a una notificación que a la persona que tenemos delante. Como recuerda la experta, el protocolo va mucho más allá de saber qué cubierto utilizar en cada comida: también consiste en escuchar y hacer que el otro se sienta importante. De hecho, entre las recomendaciones de etiqueta que recoge La Vanguardia está precisamente evitar que el teléfono móvil se convierta en un elemento permanente durante las comidas.

Algo que también afecta al entorno de trabajo

La falta de tacto también tiene un impacto en el entorno laboral. Una investigación de Christine Porath, de la Universidad de Georgetown, y Christine Pearson, de Thunderbird School of Global Management, muestra que las empresas pagan un precio por los comportamientos incívicos. Para el estudio se encuestó a 800 directivos y empleados de 17 sectores industriales. Entre quienes habían sufrido ese tipo de trato, un 48% reconoció haber reducido intencionadamente su esfuerzo en el trabajo y un 78% aseguró sentirse menos comprometido con su organización. Además, un 12% afirmó haber dejado su puesto por ese motivo, según los resultados difundidos por Thunderbird School of Global Management.

Por eso, las llamadas habilidades blandas (soft skills) tienen cada vez más importancia en el ámbito profesional. Entre ellas destaca la cortesía, una cualidad que facilita la convivencia y contribuye a crear equipos en los que las personas se sienten respetadas. De hecho, ACCIONA incluye los buenos modales y la cortesía entre las habilidades profesionales valoradas por las empresas. Cuidar el trato con los demás puede ayudar a prevenir conflictos y reducir la rotación de personal. Porque la elegancia va mucho más allá de cómo nos vestimos por la mañana: también está en nuestra manera de comportarnos. Y, en el día a día, siempre compensa ser educado.

En Xataka | Truco de mantener pulsado el icono de la linterna en tu móvil: para qué sirve y cómo usarlo

En 3DJuegos | Guía completa de GTA 6, todas las misiones, coleccionables, armas, vehículos, trucos, secretos y consejos para completar el juego al 100%