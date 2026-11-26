



El próximo presidente del gobierno será Alberto Núñez Feijóo o quizás continúe Pedro Sánchez. Hace unos días se sentaron frente a frente para protagonizar uno de los debates más importantes de la campaña. Sobre la mesa estaban la vivienda, la economía, los impuestos, la corrupción, los servicios públicos y la política exterior. Pero había una cuestión que merecía mucha más atención: el futuro de las pensiones públicas.

Los dos candidatos hablaron de ellas. Feijóo prometió mantener su revalorización conforme al IPC. Sánchez respondió proponiendo blindar constitucionalmente la actualización de las prestaciones conforme a la inflación. También defendió la evolución de las pensiones durante sus años de Gobierno.

Sin embargo, más allá de los compromisos políticos y los reproches cruzados, quedó una pregunta fundamental sin protagonismo suficiente: ¿cómo se va a financiar el creciente gasto en pensiones durante las próximas décadas?





La pregunta no es menor. España afronta una transformación demográfica que está poniendo a prueba las cuentas públicas hoy, no en el futuro, hoy. La jubilación de la generación del baby boom, el aumento de la esperanza de vida y la evolución del número de trabajadores y pensionistas han puesto en déficit el sistema.

Los números

Según el estudio publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el 29 de mayo de 2026, el gasto bruto público en pensiones se situará, de media, en el 14,6% del PIB durante el periodo 2022-2050. Pero hay un dato todavía más revelador: las proyecciones de la institución sitúan el gasto bruto en pensiones en torno al 16,4% del PIB en 2050. No del presupuesto del gobierno, del PIB.

Es decir, las pensiones absorberán una proporción cada vez mayor de toda la riqueza que genera la economía española. No hablamos de una hipótesis remota o de una discusión académica: hablamos de una de las principales partidas que condicionarán la política económica de los próximos gobiernos. Además estas generosas pensiones hacen que ese dinero no se pueda dedicar a sanidad, a vivienda, a educación, a I+D, etc.





En 2025, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 182.526 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ese incremento responde a varios factores: hay más pensionistas, las prestaciones medias son más elevadas y las pensiones se actualizan para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Se han reformado varias veces las pensiones, pero sigue siendo problemático.

Aquí aparece una de las cuestiones más delicadas del debate económico español: la diferencia entre garantizar las prestaciones y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema..

Según la AIReF Su estudio de mayo de 2026 calcula que las medidas adoptadas para incrementar los ingresos del sistema de pensiones tendrán un impacto medio equivalente al 1,6% del PIB durante el periodo 2022-2050.

Entre ellas figuran el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que no deja de ser un nuevo impuesto para sostener las pensiones), el incremento de las bases máximas de cotización, la cotización adicional de solidaridad y los cambios en las cotizaciones de los autónomos. La institución calcula que, una vez descontado el efecto de estas medidas de ingresos, el gasto neto medio en pensiones será del 13% del PIB entre 2022 y 2050.

La AIReF considera que se cumple formalmente la regla de gasto establecida para las pensiones, pero advierte de que ese cumplimiento no equivale por sí mismo a garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Es una distinción fundamental que debería ocupar mucho más espacio en la conversación política.





Conviene introducir también un matiz importante: el déficit general de la Seguridad Social no está aumentando actualmente. Según los datos oficiales del Gobierno, el organismo cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, equivalente al 0,4% del PIB, frente a los 9.834 millones de 2024. No obstante, teniendo en cuenta que llevamos varios años sin presupuestos…

Pero esa evolución no elimina el desafío estructural del gasto en pensiones. De hecho, el propio balance oficial refleja que las pensiones y prestaciones contributivas representaron 206.360 millones de euros en 2025. Las pensiones, por tanto, constituyen el principal compromiso financiero del sistema. Es muy probable que en la próxima legislatura sea necesario una reforma del sistema porque no de más de sí sin hundir las finanzas públicas.

Sánchez y Feijóo no van a lo más importante

Ambos candidatos tienen incentivos para defender la revalorización de las pensiones. Los jubilados representan un colectivo numeroso, que acude a votar en masa y sus prestaciones son una fuente de ingresos esencial para millones de familias. Ningún partido quiere aparecer como responsable de una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Pero una campaña electoral no debería limitarse a competir por quién garantiza mejor las subidas. También debería servir para explicar qué combinación de cotizaciones, impuestos, transferencias, crecimiento económico y reformas permitirá pagarlas.

¿Habrá que seguir aumentando las cotizaciones sociales hasta el infinito? ¿Qué efectos tendrá sobre los costes laborales y los salarios? ¿Cuánto dinero deberá aportar el Estado mediante transferencias? ¿Qué margen quedará para financiar sanidad, educación, dependencia, defensa, infraestructuras, reducir la desigualdad, policía o reducir la deuda pública?

Son preguntas que afectan tanto a los actuales jubilados como a los trabajadores que todavía están lejos de la edad de retiro. La generación que hoy tenemos entre 30 y 50 años también necesitamos saber qué sistema encontrará cuando llegue su jubilación. Y los jóvenes tienen derecho a conocer qué compromisos financieros se están adquiriendo en su nombre.

La sostenibilidad de las pensiones no debería convertirse en un arma arrojadiza entre partidos. Es una cuestión de responsabilidad intergeneracional.

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