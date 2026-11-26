21.400 euros. Es el titular atrayente. Pero veamos de qué se trata. El Gobierno contempla distintas ayudas para financiar intervenciones de rehabilitación de viviendas. Esto no quiere decir que se subvencione el simple cambio de azulejos. Ninguna administración paga esa cantidad por renovar el baño o la cocina sin más. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y conseguir que nuestras viviendas dejen de desperdiciar energía y calefacción. Para ello es necesario realizar actuaciones que van mucho más allá de la renovación de sanitarios o muebles de cocina.

El artículo 15 del Real Decreto 853/2021 establece que, para acceder a la ayuda máxima de 21.400 euros por vivienda dentro del Programa de Rehabilitación de Barrios, es necesario conseguir una reducción de al menos el 60 % en el consumo de energía primaria no renovable. Esto significa que no basta con cambiar la bañera por un plato de ducha. También hay que mejorar la eficiencia energética del inmueble. Algunas de las actuaciones que pueden contribuir a conseguirlo son mejorar el aislamiento de la fachada, sustituir las ventanas por otras más eficientes o renovar las instalaciones térmicas. Los cambios en el baño o la cocina pueden formar parte de una intervención de rehabilitación subvencionada, pero su mera renovación estética no permite acceder a esta ayuda.

Todo esto hay que certificarlo sobre el papel. Para acceder a estas subvenciones es necesario acreditar el estado energético de la vivienda antes y después de las obras mediante los correspondientes certificados de eficiencia energética. De esta forma se comprueba que se ha conseguido el ahorro exigido por la normativa. Como señalaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "No solo estamos contribuyendo a la dignidad de las viviendas, a su eficiencia energética; sino que contribuimos también a la conservación del patrimonio", según recoge La Moncloa.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda contempla otras ayudas

Hay que tener en cuenta que los fondos europeos regulados por el Real Decreto 853/2021 tienen sus propios plazos de ejecución y justificación. Por tanto, no estamos ante una convocatoria permanente. Además, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026, establece nuevas líneas de financiación para impulsar la rehabilitación residencial. Entre ellas figuran ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para determinadas actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad que consigan los objetivos de ahorro energético establecidos. En concreto, la cuantía máxima se contempla cuando se alcanza una reducción de al menos el 60 % en el consumo de energía primaria no renovable o en la demanda conjunta de calefacción y refrigeración. Se trata de un programa distinto del anterior, con sus propios requisitos y condiciones.

Si nuestro caso encaja en alguna de estas líneas de ayudas, tendremos que prestar atención a los plazos y convocatorias de nuestra comunidad autónoma. Las administraciones autonómicas desempeñan un papel fundamental en su gestión y son las encargadas de publicar las convocatorias correspondientes, dentro del presupuesto disponible. En primer lugar, conviene consultar con un técnico que pueda determinar qué actuaciones necesita nuestro inmueble y qué subvenciones podemos solicitar. Hay que tener en cuenta que la normativa establece las condiciones para acceder a estas ayudas, pero eso no significa que todos los propietarios vayamos a recibirlas automáticamente.

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