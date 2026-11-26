El debate sobre las pensiones suele acabar en una falsa trinchera intergeneracional: los jóvenes contra los jubilados. Se repite a menudo que mantener las prestaciones actuales ahoga a las nuevas generaciones, un marco teórico que, según recoge El Español tras un debate en laSexta Xplica, olvida deliberadamente quién redacta los contratos. La sindicalista Afra Blanco rechazó de plano que la jubilación sea un gasto que comprometa o merme el futuro de los menores de 25 años. La responsabilidad de los sueldos reducidos y de la falta de estabilidad, defiende, recae en las empresas y sus políticas de contratación, no en los pensionistas. Conviene recordar, además, que el sistema público español funciona fundamentalmente mediante un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales contribuyen a financiar las prestaciones de quienes ya están jubilados.

"Si los jóvenes cobran poco es por culpa del empresario, no del pensionista», insistió Blanco de manera frontal contra quienes tildan de insostenible nuestro modelo. «Es una forma cobarde y deshumanizada de no decirle a la gente a la cara que lo que queréis es privatizar". Para la sindicalista, presentar la pensión como una carga desvía el foco del verdadero lastre para la emancipación juvenil. Se trata de un derecho reconocido a quienes han cumplido los requisitos de cotización y acceso establecidos por la legislación; no de una caridad concedida a costa de los recursos de las personas que acaban de empezar a trabajar.

Lo que cobran los menores de 25 años

Según la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente a 2024, los menores de 25 años percibían un salario medio bruto mensual de 1.372,8 euros, frente a los 2.385,6 euros del conjunto de los asalariados. Esto supone una diferencia aproximada del 42,5 % respecto a la media nacional. Para hacerse una idea a escala humana, hablamos de unos ingresos brutos anuales de 16.474 euros si se extrapola esa cantidad a doce meses, aunque el importe realmente percibido depende de las pagas y del tiempo trabajado. Conviene tener en cuenta qué mide exactamente esta fotografía estadística: los salarios varían considerablemente según la jornada, la duración del contrato y la antigüedad, y la mayor presencia del empleo a tiempo parcial entre los jóvenes influye en el resultado. Por tanto, estas cifras no deben confundirse con lo que cobraría un trabajador joven a jornada completa durante todo el año.

El progresivo endurecimiento de las condiciones de jubilación, cuyo calendario culminará en 2027, tampoco va a arreglar los bolsillos de quienes tienen veinte años hoy. En 2026 hacen falta 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100 % de la base reguladora de la pensión; a partir de 2027 serán necesarios 37 años. Se trata de una modificación prevista en la reforma de 2011, no de una medida improvisada recientemente. El problema estructural no reside en que un pensionista cobre la prestación a la que tiene derecho, sino en que el precio del alquiler pueda devorar una parte sustancial de un sueldo de entrada. Y hay otra cuestión que merece atención: cómo influyen los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la temporalidad en la capacidad de las nuevas generaciones para construir un proyecto de vida independiente.

La falsa guerra generacional no soluciona el acceso a la vivienda ni mejora las condiciones laborales. Al contrario, corre el riesgo de enfrentar a dos grupos vulnerables que dependen, aunque desde posiciones distintas, del mismo mercado de trabajo y de un sistema público de protección social compartido. Señalar a los pensionistas por los problemas salariales de los jóvenes puede desviar la atención de cuestiones mucho más inmediatas: cuánto pagan las empresas, qué estabilidad ofrecen y qué posibilidades reales tiene alguien que empieza a trabajar de emanciparse sin destinar buena parte de sus ingresos al alquiler.

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