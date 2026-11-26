El hecho de estar de baja médica y seguir cobrando no garantiza que esos meses computen para nuestra pensión. En su canal de YouTube, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, advierte de esta sorpresa: "Muchas personas piensan que cuando estás cobrando una incapacidad temporal... tu tiempo como cotizado sigue sumando y se equivocan completamente". Hay que distinguir entre recibir una prestación y tener la obligación de cotizar, aunque en determinadas circunstancias ambas cosas coincidan.

La clave está en entender qué ocurre con nuestro contrato. Mientras exista una relación laboral, la empresa está obligada a cotizar durante la baja médica, tal como establece el artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando el contrato se extingue, esa obligación empresarial desaparece. Sin embargo, en algunos casos podemos seguir cobrando la incapacidad temporal. Ocurre, por ejemplo, cuando estamos de baja por contingencias comunes y nuestro contrato finaliza: podemos continuar percibiendo la prestación hasta recibir el alta médica. Después, si tenemos derecho a la prestación contributiva por desempleo, pasaremos a cobrar el paro. El tiempo transcurrido de baja desde la extinción del contrato se descuenta de la duración del desempleo y lleva aparejadas cotizaciones para la jubilación. Así lo contempla la normativa de la Seguridad Social. Si no tenemos derecho a esta protección, o una vez agotada, podemos encontrarnos con un problema. También hay que recordar que una baja voluntaria no da derecho por sí misma a cobrar el paro.

Esta laguna puede perjudicar nuestras posibilidades de jubilación. Como recuerda Muñoz, "al tener menos periodo como cotizado puede que te afecte a la hora de acceder a una jubilación anticipada voluntaria". En 2026, esta modalidad exige al menos 35 años de cotización efectiva. La falta de cotizaciones también puede impedirnos alcanzar antes la edad ordinaria de jubilación: en 2026 será de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo tendrán que esperar hasta los 66 años y diez meses. Antes de firmar cualquier cosa o llevarnos las manos a la cabeza, conviene comprobar qué periodos aparecen en nuestra vida laboral y revisar las bases de cotización a través de Importass, el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Integración de lagunas: qué puede hacer por nuestra pensión

También debemos conocer qué mecanismo puede ayudarnos a proteger la cuantía de la pensión. En el Régimen General existe la integración de lagunas, que permite cubrir determinados meses sin cotización mediante bases ficticias. De esta forma se evita que esos periodos reduzcan excesivamente el cálculo de nuestra pensión. Con carácter general, los primeros 48 meses se integran con el 100 % de la base mínima. Desde 2026 existe, además, una protección adicional: las mensualidades de la 49 a la 60 también se integran con el 100 % de la base mínima, mientras que las comprendidas entre la 61 y la 84 lo hacen con el 80 %.

Es como un paraguas que nos protege de la lluvia, pero no nos acerca necesariamente a nuestro destino. Estas bases simuladas pueden mejorar el importe de la pensión, pero no aumentan nuestros días de cotización efectiva. Así pues, si nos faltan meses para alcanzar los 35 años exigidos para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, la laguna seguirá ahí.

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Vía | El Confidencial