Las criptomonedas están arruinando la educación financiera de una generación de adolescentes

No es fácil ser adolescente hoy. Los adolescentes de hoy han experimentado las restricciones del coronavirus, incluyendo los confinamientos y el primer experimento de educación secundaria online masivo. Pero también han visto el auge de las criptomonedas, y eso puede tener un fuerte impacto en su educación financiera.

¿Por qué? Posiblemente porque los adolescentes de hoy en día llevan meses incluso años oyendo oír hablar de unos activos que no parecen dejar de subir y que hacen ricos a cualquiera. Esto obviamente es atractivo, especialmente a aquellos que vienen de un entorno más desfavorecido.

Las criptomonedas preocupan a los profesores

Hace poco, la web satírica El Mundo Today decía que la criptoeconomía es tan compleja que sólo la pueden entender los adolescentes y algunos podcasters. Según algunos estudios, el 50% de las transacciones de criptomonedas los hacen millennials, siendo la generación X el segundo grupo más interesado. Pero es cierto que a los adolescentes de hoy en día no se les puede llamar millennials, sino que esa calificación se usa más para los nacidos en los 80 y los 90. En EEUU según un estudio del banco Wells Fargo un 45% de los adolescentes creen saber más que sus padres de criptomonedas, y parece que hay padres que opinan lo mismo. El Southern China Morning Post de Hong Kong cuenta como un adolescente de esta ciudad empezó a invertir a los doce años.

Lucy Kellaway ha sido editora de la prestigiosa columna Lex del Financial Times y se ha reconvertido a profesora de secundaria en un instituto de una zona humilde de Londres. Cuenta como adolescentes de su instituto de estudios secundarios, muchos de los cuales tienen incluso beca para el comedor, invierten (o juegan) con criptomonedas. El ascenso de precios del Bitcoin les hace creer que va a seguir en una cabeza que no ha vivido más crisis que la del covid y se informan a través de consejos de famosos en youTube, Instagram y TikTok.

¿Cómo las compran? En parte por Internet, en parte cambiándolas por trajetas regalo de Amazon y en parte mediante cajeros automáticos. La empresa BitBase ya tiene 42 cajeros de estos en España que aparte de comprar criptomonedas permiten sacar dinero, y planea su asalto al mercado europeo próximamente. Pero también incluso consiguen convencer a sus padres para que inviertan en criptoactivos, sus padres no suelen saber mucho de finanzas y estos adolescentes en pocos meses han conseguido aprender sobre gestión del riesgo, diversificación y volatilidad, lo que no deja de ser impresionante.

No obstante, para Lucy, estos alumnos no son capaces de aplicar otros conocimientos que han recibido en su colegio como el interés compuesto a su vida real. Si lo manejan en la clase de matemáticas, y también les falta por aprender que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es.

Mientras parece que las empresas parecen interesadas en hacer negocio con los adolescentes, la startup de Seattle Stack va a lanzar una plataforma dirigida a adolescentes que mediante mecanismos de juego (gamificación) permitirá a los adolescentes invertir en 30 criptomonedas diferentes. Mientras que estos sean menores de edad, sus padres serán copropietarios de las cuentas. Tampoco descartan que estudiantes universitarios profesionales jóvenes la usarán, pero su objetivo son los adolescentes.

En España no parece tan extendido

Según el neobanco español rebellion Pay, el 38% de los españoles entre los 25 y 40 se plantean comprar criptomonedas en los últimos meses. ¿Es posible que los adolescentes estén más todavía dándole a las criptomonedas? ¿Se oculta un pequeño lobo de Wall Street detrás de ese rostro al que parecemos molestarle por existir? Es poco probable.

He estado preguntando en un estudio nada científico a mis amigos que se dedican a dar clases de instituto en ámbito rural, urbano, en colegio público y concertado, y la respuesta que me han dado es que en general no es algo extendido.

También he preguntado a unos adolescentes de entre doce y diecisiete años que viven en el PAU de Carabanchel y aunque habían oído hablar todos de las criptomonedas y para ellos es “dinero digital”, ni es un tema de conversación (aunque se menciona más a medida que crece la edad) ni tener criptomonedas es algo frecuente en ellos (aunque sí tienen algún conocido que tiene o ha tenido criptomonedas).

Pregunta a los lectores, ¿están los adolescentes de su entorno interesados en las criptomonedas?

