Un agricultor de 84 años dio sus tierras a sus hijas a cambio de cuidados y termina abandonado: la Justicia falla a su favor

Un agricultor de 84 años, analfabeto, firmó en abril de 2023 una escritura de donación de sus tierras a sus hijas en la India estampando su huella dactilar sobre el documento, confiando en la promesa de que ellas se ocuparían de sus necesidades diarias, como alimentación, alojamiento y atención médica, durante la vejez. El documento, sin embargo, no recogía por escrito esa obligación. Poco después de la transferencia, las hijas comenzaron a descuidarlo hasta dejar de proporcionarle algunas necesidades básicas, y el agricultor acabó en los tribunales pidiendo la anulación. El caso fue recogido por Noticias Trabajo a partir de la crónica de CourtBook. La resolución del Tribunal Superior de Karnataka, dictada el 2 de febrero de 2026, anuló finalmente la donación.

En primera instancia, las autoridades denegaron la petición del agricultor, pero el caso llegó al Tribunal Superior, donde una de las hijas manifestó no tener ninguna objeción a que se aceptara la petición de su padre y se cancelara la donación. El nieto del agricultor, hijo de la otra hija, se opuso a la devolución, alegando tener intereses sobre los terrenos sin asumir la responsabilidad de cuidar a su abuelo. El tribunal terminó dando la razón al agricultor y consideró que exigir que la escritura recogiera de forma expresa los cuidados a cambio de la donación supondría una interpretación demasiado restrictiva de una ley creada para proteger a las personas mayores. El tribunal tuvo en cuenta, además, que el anciano era analfabeto y que había firmado confiando en la promesa de sus hijas, según la información publicada por Indian Express sobre el fallo.

Qué ocurriría en España si los hijos incumplen su promesa de cuidar al donante

¿Un caso así sería posible en España?. La respuesta del Código Civil requiere algunos matices. La administración regula la donación modal, aquella en la que el donante impone al donatario una obligación o carga, en el artículo 647 del Código Civil, que permite al donante pedir la revocación cuando el donatario deja de cumplir las condiciones que se le impusieron. El artículo 651 establece los efectos de esa revocación sobre los frutos, mientras que el artículo 633 regula los requisitos formales de las donaciones de bienes inmuebles. La jurisprudencia distingue entre la donación modal y otras figuras, y el incumplimiento de la carga puede permitir al donante solicitar judicialmente la revocación.

En una donación de este tipo resulta especialmente importante dejar por escrito las obligaciones de cuidado, concretando en la escritura qué prestaciones debe asumir el donatario. De esta manera se evita que, en caso de conflicto, haya que demostrar posteriormente cuál era la voluntad del donante y qué obligación asumió realmente el beneficiario. Cuando la donación ya se ha otorgado sin una cláusula clara, la posibilidad de acreditar la existencia y el alcance de una carga dependerá de las circunstancias concretas y de la prueba disponible. Además, no debe afirmarse que exista un plazo legal general de cuatro años para todos los casos de revocación por incumplimiento de una carga: el Código Civil no establece expresamente ese plazo, y la jurisprudencia ha analizado la cuestión en distintos supuestos.

El caso indio, por tanto, no es un episodio completamente desconectado de la realidad española: también aquí existen mecanismos para reaccionar cuando una donación se realiza con una carga y el donatario incumple la obligación asumida. La diferencia fundamental es que las dos situaciones se rigen por normas distintas.

Imagen | Bruna Fossile (vía Pexels)