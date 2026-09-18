Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: "He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo"

Juan Leo, jubilado de la generación "boomer", compareció en el debate sobre la brecha generacional del programa laSexta Xplica con una frase que ha circulado como titular durante meses: "Yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo". El programa, presentado por José Yélamo y emitido por laSexta el 1 de octubre de 2025, recogió también la reacción en plató de Paloma Martín, portavoz de Lideremos, que interrumpió: "Y hay muchos que cobran menos". La afirmación de Juan Leo es la salida de un conflicto que las cifras agregadas matizan.

La pensión de 1.600 euros que cobra Juan Leo está por encima de la pensión media de jubilación del sistema, que en agosto de 2026 se situó en 1.574,9 euros mensuales, según La Moncloa. La pensión media del sistema, incluyendo viudedad, incapacidad permanente y orfandad, se situó en 1.373,4 euros mensuales en agosto de 2026. La pensión máxima en 2026 es de 3.359,60 euros mensuales, mientras que las pensiones mínimas contributivas varían en función de la situación del beneficiario. Juan Leo cobra, por tanto, unos 25 euros más al mes que la pensión media de jubilación, aunque está por debajo del tope legal.

Los salarios de los jóvenes presentan grandes diferencias

El salario medio de los jóvenes, sin embargo, no corrobora de forma automática la queja del jubilado. Según los datos del INE, el salario medio anual en 2023 fue de 28.049,94 euros brutos. Las diferencias por edad son importantes: los trabajadores más jóvenes presentan salarios medios inferiores a los de los grupos de mayor edad, aunque existen trabajadores jóvenes cuyos ingresos superan los 1.600 euros mensuales. Por tanto, la afirmación de Juan Leo de que "hay jóvenes que cobran más que yo" es compatible con las estadísticas, aunque no puede utilizarse para describir el salario de la mayoría de los menores de 30 años.

El debate se enmarca en un cambio demográfico que El Blog Salmón ha documentado en varias piezas: las pensiones representan una parte creciente del gasto público y las cotizaciones tienen que hacer frente a un sistema con un número elevado de pensionistas. La brecha no es solo entre generaciones: también lo es dentro de cada una. Juan Leo, con 45 años cotizados y 1.600 euros de pensión, queda al lado de otros jubilados con carreras laborales largas y situaciones diferentes. La asimetría entre carreras laborales y cuantías de pensión atraviesa a la generación boomer tanto como la que separa a Juan Leo de Paloma Martín.

El dato menos visible del debate es que la queja de Juan Leo apunta a una característica del sistema contributivo: la pensión depende de las bases de cotización y del período cotizado, además de otros factores como la edad de jubilación y la normativa aplicable. Dos personas con carreras laborales de una duración similar pueden terminar cobrando pensiones diferentes si sus bases de cotización no han sido las mismas. Los jóvenes que hoy cobran más que él lo hacen, en esos casos, porque sus ingresos y bases de cotización son superiores, aunque su futura pensión dependerá de cómo evolucionen sus carreras laborales y de las reglas vigentes cuando se jubilen. Juan Leo expone así una de las cuestiones centrales del debate sobre el sistema de pensiones: cómo mantener un sistema de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados.