Luis, de 68 años: "Duermo en una tienda de campaña en el centro de Madrid y, cuando me levanto a las 7, salgo a pedir. Suelo reunir 20 euros al día"

La historia de Luis, de la que se hace eco Diego Revuelta en su canal de YouTube, arranca en 1988. Durante 32 años, mantuvo su puesto de limpiabotas en el emblemático hotel Palace de Madrid. Pero en 2020, por la pandemia, el mundo se paró y, al ser autónomo, su economía se desplomó. Tiró de unos 10.000 euros de ahorros hasta que no dio más de sí y acabó desahuciado de su piso de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), por el que pagaba 140 euros. Le dieron 15 días. Desde entonces, duerme bajo un abeto y pide para juntar "entre 20 y 30 euros" diarios. "Vivir en la calle no es bueno, (...), pero si uno se lo toma con la filosofía que yo me lo tomo, tampoco está tan malo".

Agujeros en el escudo social. El caso choca frontalmente con la memoria de la pandemia. En la primavera de 2020, el Ayuntamiento de Madrid anunció la suspensión temporal de los desahucios en la EMVS, pero Luis se quedó fuera del paraguas. Sin cargas familiares y tributando como autónomo, las ayudas se le escurrieron entre los dedos. "El presidente del Gobierno dijo que no se iba a desahuciar a nadie... Bueno, pues a mí me desahuciaron", zanja.

Una cifra: 628 euros. Esa es la pensión no contributiva que le acaban de aprobar. Sobre el papel, un salvavidas. En la práctica, una condena aritmética. En 2026, según los datos de actualización publicados por VidaCaixa, la cuantía oficial de estas prestaciones asciende a la friolera de 8.803,20 euros anuales, algo menos de 630 al mes en catorce pagas. "Que la vivienda valga 500, ¿no? — exclama frustrado —. Me quedan 120 para comer, pagar la luz, el agua y comprar un paquete de tabaco. ¡Qué no llega, hostia!".

El problema de fondo. Porque, no nos engañemos, Madrid juega en otra liga. Un rastreo en Fotocasa sobre los alquileres de habitaciones en la capital devuelve tarifas medias de más de 600 euros por compartir un piso con seis o siete desconocidos. Ante semejante muro, la única esperanza de Luis es acceder a una plaza de Cáritas donde entregaría el 20% de sus ingresos, lo que nos deja botando una pregunta bastante incómoda... ¿Para qué sirve un sistema que te rescata con una cantidad inferior a la habitación más barata de tu propia ciudad?

La paradoja gallega . Su resistencia choca con un detalle llamativo: a pesar de tener familia en Galicia que le ofrece un techo, prefiere el asfalto madrileño. "Si yo voy a mi pueblo, ¿sabes quién vive en mi pueblo? Mi hermano y yo. Me quedo solo", zanja. Para él, el contacto social de la urbe es vital frente al aislamiento rural, lo que le lleva a una dolorosa desconexión institucional: "Yo también puedo decir que la sociedad es invisible para mí".

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