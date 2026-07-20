La Seguridad Social confirma que pagará la baja con el 100% del sueldo a los trabajadores que se sometan a una intervención quirúrgica por donación de órganos

Con este blindaje de la prestación, como explicaban en El Economista, el regulador público persigue que el loable acto de salvar una vida no suponga, bajo ningún concepto, un menoscabo económico o una penalización laboral para el donante.

A diferencia de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes ordinarias (donde el asalariado experimenta una pérdida salarial al cobrar el 60% de la base reguladora del cuarto al vigésimo día, y el 75% a partir del vigésimo primero), este supuesto específico recibe una asimilación protectora máxima. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) asimila el proceso de recuperación de la intervención quirúrgica por donación de órganos a una situación de contingencia profesional a efectos de su cálculo y abono económico. Esta consideración especial no solo asegura la percepción de la totalidad del salario real desde la jornada inmediatamente posterior al cese de la actividad, sino que exime a la empresa y al trabajador de asumir el habitual tramo de carencia inicial desprotegido.

Además, al quedar encuadrada bajo la protección de las contingencias profesionales, la prestación no exige ningún periodo mínimo de cotización previa (carencia) al donante, lo que garantiza el cobro íntegro del subsidio incluso a trabajadores con trayectorias laborales muy cortas o contratos recién firmados. En cuanto al coste de la jornada en que se realiza la intervención quirúrgica, se aplica el esquema ordinario del accidente de trabajo: la empresa asume el salario íntegro de ese primer día de ausencia y, a partir del día siguiente, la mutua colaboradora o la entidad gestora pública pasa a costear la totalidad del subsidio por incapacidad temporal.

Para poder acceder a esta cobertura íntegra, el itinerario administrativo exige que el proceso de extracción y trasplante se canalice obligatoriamente a través de la red de centros autorizados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y que se cuente con el preceptivo parte de baja médica expedido por el servicio público de salud. El conflicto que el regulador busca atajar de raíz es estructural: las trabas de viabilidad económica y la incertidumbre sobre las pérdidas de ingresos mensuales actuaban en ocasiones como un freno silencioso para familiares y donantes altruistas vivos, un problema crítico en un entorno donde la demanda de órganos para intervenciones urgentes sigue tensionando los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas.

El blindaje frente al despido y el derecho a la reincorporación plena

Lo cierto es que, dándole otra vuelta a las garantías jurídicas que rodean esta baja especial, la protección del donante va mucho más allá del mero subsidio económico que abona la mutua o la propia entidad gestora. En el ordenamiento laboral de nuestro país, la incapacidad temporal derivada de la donación de órganos goza de un blindaje extraordinario frente a posibles decisiones extintivas por parte del empleador. Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el despido de un trabajador que se encuentre en situación de baja médica por este motivo puede ser declarado nulo por los tribunales de justicia de forma directa. Las empresas que decidan rescindir la relación contractual de manera unilateral durante este periodo de convalecencia se exponen a severas condenas de readmisión obligatoria, abono de los salarios de tramitación devengados y el pago de indemnizaciones adicionales por vulneración de derechos fundamentales.

Este estricto marco tuitivo (que busca proteger el empleo en los sectores y hogares más vulnerables) se complementa con la obligación legal de la empresa de reservar el puesto de trabajo exacto y facilitar una reincorporación adaptada y progresiva si los servicios médicos de prevención así lo efectuasen necesario para consolidar la recuperación física del donante.

Aunque la asimilación a contingencia profesional supone una mejora histórica del subsidio, la gestión diaria de estos cuadrantes temporales y la tramitación de las correspondientes cotizaciones patronales suelen exigir una estrecha coordinación con las mutuas colaboradoras, una dinámica de control horario y gestión de plantillas que endurecen las inspecciones de trabajo en el registro de jornadas. El clímax que ilustra la confirmación de la Seguridad Social demuestra que la donación de órganos no es solo un hito de excelencia médica, sino que el sistema público ha cerrado el círculo legislativo para garantizar que el altruismo individual no cotice a la baja en el bolsillo del trabajador.

Imágenes | Youtube (La Moncloa)