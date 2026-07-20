Experto de la construcción confiesa: "Fabricar más vivienda en España es muy difícil: no hay suelo suficiente ni capacidad para producirla"

Faltan viviendas en España. Esto es algo que sabe todo el mundo. Pasan los años y la brecha entre la creación de hogares y la construcción de nuevas viviendas sigue aumentando.

De hecho, según estimaciones de CaixaBank Research, desde 2021 se han formado 1,207 millones de hogares, mientras que solo se han terminado 474.000 viviendas, tanto libres como protegidas.

El déficit supera ya las 734.000 viviendas y afecta prácticamente a todas las provincias españolas.

Para revertir esta situación sería necesario construir alrededor de 330.000 viviendas al año durante los próximos cinco ejercicios, una cifra que multiplica por cuatro el ritmo actual. Toda una utopía.

Hay una gran demanda y muy poca oferta

La dificultad para acceder a una vivienda es de sobra conocida, "es compleja, como lo ha sido siempre. Uno de los mayores problemas ahora mismo es el activo de la vivienda", una situación que "llevamos muchos años arrastrando" y que "se ha acentuado porque hay una gran demanda y muy poca oferta", comenta Sergio Angusto, director general de una promotora y constructora familiar.

El experto considera que no existe una solución sencilla. "El problema de la vivienda es muy complejo, porque si no lo fuera se habría resuelto hace muchos años", afirma.

"No hay suficiente suelo para cubrir la demanda actual"

Para él, el principal obstáculo es claro. "El principal problema que nos encontramos las promotoras ahora mismo es la falta de suelo, de materia prima para poder desarrollar vivienda". En consecuencia, insiste en que "no hay suficiente suelo para cubrir la demanda actual" y recuerda que "los desarrollos de suelo tienen una tramitación muy larga".

El experto, además, explica que los plazos administrativos ralentizan cualquier proyecto. "Si una obra de construcción residencial puede tardar 24 meses, los trámites administrativos, si es suelo finalista, estarían en torno a 16 meses".

Pero la situación cambia completamente cuando el suelo todavía debe urbanizarse. "Si hay que desarrollar ese suelo para hacerlo urbano, estaríamos hablando de entre 5 y 10 años". Por ello concluye que "las tramitaciones administrativas son uno de los lastres del sector".

En su opinión, también es necesario revisar el modelo administrativo. "Quienes tienen que legislar lo hagan pensando en solucionar el problema", reclama. Asimismo, considera que debería darse "mucha más responsabilidad al sector privado, de manera que la administración sea un mero trámite".

Aunque reconoce que "hoy todo está regulado, como no puede ser de otra manera", recuerda que "las promotoras tenemos que cumplir la normativa vigente, tanto a nivel técnico como urbanístico".

Por eso sostiene que "que existan órganos que alarguen los procesos de tramitación de licencias para vigilar que cumplimos la norma no tiene mucho sentido". A su juicio, "con una disposición mucho más responsable hacia el empresario, con declaraciones responsables y tramitaciones más ágiles, ese problema se podría resolver".

Una promoción de 140 viviendas recibió 11.000 solicitudes

La presión sobre la vivienda protegida también refleja el enorme desequilibrio existente. En ciudades como Zaragoza, explica Angusto, "el 90% son personas en pareja" y "el 70% tiene menos de 35 años". Además, señala que "en su mayoría compran su primera vivienda".

En Málaga observa un perfil muy parecido. "La gente sigue siendo joven, aunque el rango de edad es algo más alto, posiblemente porque el acceso a la vivienda ha sido más complejo en los últimos años".

El dato más revelador, según el experto, llegó con una de sus promociones. "En nuestra promoción de 140 viviendas en Málaga recibimos 11.000 solicitudes, lo que da una idea del desfase entre demanda y oferta".

Para cubrir esa necesidad, afirma que "necesitaríamos estar desarrollando no una promoción de este tipo, sino cien". Sin embargo, recuerda que "no hay suelo ni infraestructuras suficientes para ello" y añade que "el desarrollo de suelo conlleva también desarrollo de accesos y de infraestructuras eléctricas, entre otros problemas".

"No basta con apretar un botón para fabricar más viviendas"

Otro de los errores más habituales, según el experto, es pensar que basta con pedir más construcción para que aparezcan nuevas viviendas de inmediato. "Es como una fábrica de coches que produce 100.000 unidades: si de repente hay que fabricar 300.000, no basta con apretar un botón". De hecho, añade que "hace falta construir dos fábricas más, porque no existen".

La comparación sirve para explicar la situación actual del sector. "En España se están fabricando unas 100.000 viviendas entre todas las promotoras". Si esa cifra tuviera que duplicarse, "todas las empresas tenemos que invertir en personas, existencias y materiales; no es automático".

Imagen | Málaga Hoy