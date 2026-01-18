Un pequeño alivio para los autónomos. Con las nuevas tablas de las pensiones mínimas, cobrarán en 2026 entre un 2,7% y un 11,4% más

Los trabajadores por cuenta propia ya pueden consultar las cuantías mínimas que percibirían como pensión en 2026 tras la actualización oficial publicada por la Seguridad Social.

La revisión introduce incrementos relevantes para las prestaciones más bajas, en un contexto marcado por la presión inflacionaria y por las dificultades históricas del colectivo autónomo para alcanzar pensiones suficientes tras su vida laboral.

La actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumo medio interanual y se traduce en una revalorización general del 2,7% para las pensiones contributivas, mientras que las mínimas con cargas familiares y las prestaciones no contributivas experimentan subidas más intensas, que alcanzan hasta el 11,4%.

Qué recogen las nuevas tablas publicadas

Las tablas oficiales fijan los importes mínimos que, por ley, podrán percibir los autónomos en prestaciones clave como jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad a lo largo de 2026.

Estas cuantías se aplican cuando la pensión calculada según las bases de cotización queda por debajo del umbral legal establecido.

Además, las tablas incorporan ajustes específicos para situaciones familiares concretas, como la existencia de cónyuge a cargo o determinadas cargas familiares, siguiendo un criterio de protección social reforzada para los colectivos más vulnerables del sistema.

Jubilación mínima para autónomos en 2026

La pensión mínima de jubilación varía en función de la edad del beneficiario y de su situación familiar. En 2026, todas las modalidades registran incrementos respecto al ejercicio anterior, consolidando una tendencia de actualización por encima de años previos.

En el caso de la jubilación a partir de los 65 años, las cuantías mínimas mensuales se sitúan por encima de los 1.250 euros cuando existe cónyuge a cargo, mientras que los autónomos sin cónyuge o con cónyuge no a cargo percibirán importes inferiores, aunque también actualizados al alza.

Para quienes acceden a la jubilación antes de los 65 años, los importes mínimos siguen una estructura similar, con ligeras variaciones en función del perfil familiar.

Existe también una modalidad específica para jubilaciones procedentes de situaciones de gran invalidez, donde las cuantías mínimas son sensiblemente superiores, reflejando el mayor grado de protección que requiere este colectivo.

Incapacidad permanente y prestaciones asociadas

Las pensiones derivadas de incapacidad permanente también se benefician de la revisión para 2026. Tanto en los grados de gran invalidez como en las situaciones de incapacidad absoluta o total, las cuantías mínimas se incrementan siguiendo los mismos criterios de edad y situación familiar que en la jubilación.

En los casos de incapacidad total para autónomos de entre 60 y 64 años, las cifras se alinean con las de la jubilación mínima anticipada.

Para situaciones derivadas de enfermedad común en menores de 60 años, las cuantías son más reducidas, aunque también experimentan una mejora respecto a 2025.

Las prestaciones parciales derivadas de accidente de trabajo mantienen igualmente su referencia en la edad del titular y en la composición de la unidad familiar, consolidando un esquema homogéneo dentro del sistema.

Viudedad y orfandad: actualización de las cuantías mínimas

Las pensiones de viudedad y orfandad, fundamentales para garantizar ingresos tras el fallecimiento del trabajador, también han sido objeto de revisión.

En el caso de la viudedad con cargas familiares, las cuantías mínimas mensuales se sitúan en torno a los 1.250 euros, mientras que los beneficiarios mayores de 65 años o con discapacidad reconocida percibirán importes algo inferiores, pero actualizados.

Para beneficiarios menores de 60 años, la pensión mínima de viudedad sigue siendo más baja, aunque incorpora la revalorización correspondiente. En cuanto a la orfandad, la cuantía mínima por beneficiario se incrementa, con una protección mayor en los supuestos de orfandad absoluta.

Límites de ingresos para acceder a las pensiones mínimas

El acceso a estas pensiones mínimas no depende únicamente de la cotización previa. Es imprescindible cumplir determinados límites de ingresos, que actúan como filtro para asegurar que los complementos a mínimos se destinan a quienes realmente los necesitan.

Para 2026, estos umbrales se mantienen en niveles reducidos y varían según la situación familiar. Los autónomos con cónyuge a cargo disponen de un límite de ingresos anual superior al de quienes forman una unidad económica unipersonal o tienen cónyuge no a cargo.

Superar estos umbrales implica la pérdida del derecho al complemento, incluso aunque la pensión contributiva sea baja.

Este sistema busca equilibrar la sostenibilidad financiera con la protección social, aunque sigue siendo objeto de debate dentro del colectivo autónomo por el reducido margen que deja a muchos pensionistas con ingresos modestos.

La actualización de las pensiones mínimas para 2026 supone un pequeño alivio para los autónomos, especialmente para quienes se sitúan en los tramos más bajos del sistema.

