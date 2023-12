La ley de vivienda está teniendo otro efecto perverso: cada vez menos alquileres indefinidos para vivir y más por temporadas o de pocos meses

Las consecuencias de la nueva Ley de la vivienda no se hacen esperar. Si la semana pasada explicábamos que empieza a haber propietarios que no quieren alquilar a familias o discapacitados, por los problemas con los deshaucios, hoy os traemos otro efecto que está teniendo la ley: algunos propietarios se están decantando por alquileres temporales en lugar de los de largo plazo para burlar la ley.

Y es que la nueva Ley de la Vivienda no afecta a los alquileres por temporada, los clásicos alquileres vacacionales por el método antiguo (alquiler de un piso en la playa quince días o un mes en verano) o moderno (Airbnb, Booking o similares). Y ante las restricciones de la nueva ley algunos propietarios están convirtiendo sus pisos de alquiler indefinido en temporales.

Así ha crecido el alquiler de temporada

Según datos publicados por idealista (que aunque parte interesada es uno de los mejores proveedores de datos de vivienda en alquiler en España), los alquileres de temporada han aumentado un 39% en el último año, mientras que los alquileres indefinidos han caído un 12%. En España el 10% de las viviendas que se ofrecen en alquiler son de carácter temporal.

Es cierto que estos datos son agregados y hay diferencias por ciudades, siendo San Sebastián (32% de las viviendas en alquiler son de carácter temporal) y Barcelona (28%) las que más peso tienen. En el otro extremo tenemos ciudades con muy poca tensión del alquiler como Albacete, Badajoz y Cáceres, donde aproximadamente un 1% de las viviendas en alquiler tiene carácter de temporalidad.

¿Cuáles son los principales efectos que empujan a los propietarios a pasarse al alquiler temporal? Aparte de la dificultad para desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad (esto viene de la pandemia, no es una novedad de la ley actual) es la imposibilidad de subir precios con el IPC al renovar el contrato e incluso al cambiar de inquilino si la zona es declarada como tensionada.

Tres hurras por la nueva ley del alquiler!! pic.twitter.com/d9vFr0HAAN — Boro Mas (@boromas) December 6, 2023

No todo es Ley de la vivienda

Lo cierto es que el estudio de idealista vincula directamente el repunte de la vivienda temporal a la entrada en vigor de la ley, pero también hay otros motivos. El principal es que el turismo está subiendo en general y existe una presión a llevar pisos a alquileres temporales para lograr una mayor rentabilidad.

Es decir, no es que exista un fraude generalizado de ley y los propietarios de viviendas están ofreciendo contratos de 11 meses para saltarse la ley de la vivienda. Es que hay una demanda latente que paga mejor y una ley que no pone tantas restricciones de precios. Por eso el aumento de la vivienda de alquiler temporal se da más en zonas muy turísticas, como San Sebastián y Barcelona, y no tanto en otros puntos de España.

También existe otro fenómeno y es que España se está convirtiendo en un país muy demandado para trabajar en remoto (en un reciente estudio sobre las mejores ciudades para trabajar las tres primeras eran españolas). Y estos teletrabajadores extranjeros son muchas veces temporales, que requieren una vivienda por unos meses. Otra demanda que impulsa la oferta.

Respecto al fraude de ley es también conveniente decir que hay que tener cuidado. Si un propietario encadena contratos de alquiler temporal con el mismo inquilino y este lo denuncia seguramente el juez le daría la razón y su alquiler contaría con las protecciones de la Ley de la Vivienda.