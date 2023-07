Esto es lo que gana alguien de más por ser alto, zurdo y guapo

Cómo eres físicamente influye en el dinero que ganas de maneras muy curiosas y desconocidas para la mayoría, pero los datos son innegables. Por eso, hoy me gustaría comentar más a fondo estos factores tan peculiares que afectarán a tu economía doméstica.

En muchos casos, no podremos influir directamente sobre ellos, porque si somos bajitos o zurdos, hablamos de algo que nos viene esencialmente determinado.

Sin embargo, es posible también que saber esto nos permita ser conscientes de algunas cosas y aprovecharlas más (en caso de tenerlas) o compensarlas (en caso de carecer de ellas y poseer un margen de maniobra).

Por eso, vamos a ver cuánto gana alguien por ser alto, zurdo, guapo... O todo lo contrario.

La brecha salarial de la belleza

Ya la he nombrado alguna vez, pero a las múltiples brechas salariales que se producen, habría que añadir la de los guapos.

No pocos datos corroboran esto y algunos cifran en un 15% adicional lo que ganan los más agraciados físicamente, siendo una brecha más amplia cuando se trata de hombres.

Es decir, los más guapos ganan más, proporcionalmente, que las mujeres más guapas.

¿A qué se debe esto?

Obviamente, a que todos tenemos un sesgo hacia los que consideramos atractivos, creyendo, por ejemplo, que son más inteligentes y capaces de lo que son en realidad.

Sin embargo, hay un factor adicional, que quizá podamos aprovechar, seamos guapos o no.

Según los datos del curioso libro, Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful, muchos de esos guapos ganan más, en buena parte, porque muestran más confianza.

El mundo siempre ha tenido una reacción más positiva ante ellos que ante los que somos feúchos, con lo que es normal que se sientan más confiados. Ese mundo no deja de recordarles que tienen motivos para estar satisfechos con la lotería genética.

Del mismo modo, los que somos poco atractivos, además de tratar de ser algo más confiados, también podemos compensar arreglándonos más.

Al fin y al cabo, un aspecto impecable y un cuidado de nuestra imagen (independientemente de la belleza que tengamos de partida), también hace que ganemos más dinero.

Ser alto hace que cobres más... por una razón inesperada

De la misma manera que la belleza es un factor que influye en lo que acabes ganando, la altura también.

Es algo que se sabe y se ha calculado incluso desde los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, el motivo de por qué era así no estaba claro. Algunos aducen a que somos casi iguales que cuando estábamos en la cueva y que la altura es signo de dominio y liderazgo, pero otros estudios no lo tienen tan claro.

De hecho, estos argumentan que la mayor ganancia de dinero por altura se debe a que dicha altura suele ser un signo de mayor inteligencia.

Como la nutrición (además de la genética, claro) es un determinante de dicha altura, esta nutrición adecuada también es un factor clave en el desarrollo cognitivo del niño.

Es decir, que si te alimentan bien, creces en tamaño de cuerpo y mente.

Cito:

(En nuestro estudio) mostramos que los niños más altos tienen puntuaciones promedio más elevadas en las pruebas cognitivas y no cognitivas, y que cada aptitud representa una parte sustancial y aproximadamente igual del premium de estatura. Juntas, estas habilidades explican por qué las personas más altas tienen mayores salarios.

Cómo influye ser zurdo en lo que ganas

Curiosamente, tu mano dominante a la hora de hacer las cosas también parece ser un factor para la economía doméstica.

Así, si eres un hombre zurdo, enhorabuena, ganarás más, sobre todo, si te dedicas a trabajos manuales.

Sin embargo, he aquí la mala noticia, a las mujeres zurdas se les paga «significativamente menos», según esos mismos datos.

Así que, si eres alto, zurdo y guapo, tienes más papeletas para un mayor salario, mientras que, si eres alta, zurda y guapa, se atenúa en parte, porque la mano izquierda resta y la belleza no aporta en la misma cantidad que en el caso masculino.

Cómo afecta tu peso a tu economía doméstica

Ya tenemos respondida la pregunta con la que empezábamos, pero podemos profundizar más. Por ejemplo, en el peso que tenemos.

Lo cierto es que, como podemos imaginar, sí, las personas que pesan más ganan menos dinero.

Pero atención, de nuevo hay variaciones entre hombres y mujeres en los datos.

Las mujeres delgadas ganan más y, en cuanto tienen sobrepeso, ganan menos. En el caso de los hombres, el sobrepeso no disminuye el sueldo hasta que rozamos la obesidad.

De hecho, en los hombres, el peso tiene una relación positiva con lo que se gana, hasta que se llega a dicha obesidad. A partir de ahí, el efecto se vuelve negativo.

Cómo influye la orientación sexual en el salario

Echando un vistazo a otras características que nos vienen determinadas, como la orientación sexual, varios datos (al menos en países anglosajones como Reino Unido y Canadá) corroboran lo siguiente:

Los hombres gays ganan menos que los hombres heterosexuales. Alrededor de un 12%, concretamente.

Sin embargo, la tendencia se invierte si se trata de mujeres lesbianas y estas ganan, de media, un 15% más que hombres y mujeres heterosexuales.

Es importante comprender que hablamos de ganar dinero, no del disponible que te quede y que supone tu poder adquisitivo. Este no es raro que sea mayor en parejas gays, por ejemplo, principalmente, por la menor presencia de hijos.

¿Y qué podemos hacer para compensar lo que no podemos cambiar (o solo un poco en algunos casos, como la belleza)?

Pues, curiosamente, otras decisiones sobre cómo somos, y que sí controlamos, también influyen en nuestra nómina.

Cómo afecta a lo que ganas el hecho de que seas bebedor o fumador

Además de que ambos vicios pueden salir caros en la parte del gasto, en la de los ingresos no podían ser más distintos.

De este modo, si has de elegir entre arruinarte el hígado o los pulmones, al parecer los bebedores ganan más, mientras que los fumadores ganan menos.

De hecho, según los cálculos de la Universidad de Columbia enlazados, la brecha entre no fumadores y fumadores puede estar, nada menos, que entre un 15% y un 40% a favor de los que dicen no al tabaco.

El efecto del matrimonio en las ganancias

¿Alguna cosa más que podamos hacer para compensar la lotería de la naturaleza?

Aparentemente, y si somos hombres, casarnos. Llevar un anillo parece un factor para tener un sueldo más elevado (entre un 10% y 20% de premium), pero ojo, hay un par de cosas a tener muy en cuenta.

Los casados ganan más que los solteros, sí, es algo comprobado una y otra vez, pero también tienen mayor insatisfacción con su situación económica.

De hecho, en los estudios se alega que esta insatisfacción es la que hace que se esfuercen más laboralmente, de modo que consiguen ese mayor salario.

La segunda consideración es que, si somos hombres gays, entonces ese efecto no se da y no ganarás significativamente más que otros gays solteros.

Como vemos, hay multitud de factores insospechados, o que no podemos alterar mucho, y que afectan a nuestra economía sin darnos cuenta. Así que, si eres hombre, alto, guapo y zurdo, enhorabuena.

La verdad es que yo soy todo lo contrario... y quizá eso explique unas cuantas cosas.