Bajo la presidencia de Rubiales los ingresos de la RFEF se duplicaron, pero no queda claro si la gestión ha sido todo lo buena que debiera

Entre 2018 y 2022 la Real Federación Española de Fútbol ha duplicado sus ingresos,. Además, estos apenas son públicos. No obstante, la presencia de un presidente como mínimo polémico, puede acabar provocando más problema que inconvenientes, especialmente para el deporte de base.

Entre dehesas y urbanizaciones en el municipio de Las Rozas de Madrid la RFEF tiene unas instalaciones espectaculares, dignas de una de las grandes potencias del futbol europeo. La conocida Ciudad del Futbol. Desde estas instalaciones que son su sede central se gestiona un presupuesto espectacular también y se obtienen unos beneficios nada despreciables en lo que es uno de los mayores soportes del mundo.

¿Cómo se pagan estas instalaciones? ¿De dónde sale el sueldo del presidente de más de 600.000 euros anuales? La RFEF mueve unas cantidades fabulosas de dinero, aunque esto no siempre ha sido así.

¿De dónde viene el dinero de la RFEF?

Desde que Luis Rubiales asumió la presidencia de la RFEF junto con su junta directiva en 2018, los ingresos de la RFEF se han duplicado. En 2022 fueron de 366 millones, a los que habría que añadir 71,4 millones de las federaciones territoriales, lo que supondría un total de 437,4 millones de euros. Los beneficios fueron de 28,7 millones de euros, mientras que los beneficios de 2021 fueron de 32,8 millones de euros, un total de 61,5 millones en dos años auditados por EY (la antigua Ernst & Young). Luis Rubilaes no cobra mal, su retribución bruta en 2021 fue de 634.518,19€, 339.257,12€ netos. El secretario general recibe 240.000 euros brutos.

¿Es mucho dinero? Pues depende, para que nos hagamos una idea la FIFA en 2021 ingreso 766 millones de euros (aunque en 2018 fueron 4641 millones). ¿En qué ingresa? El principal ingresos de la RFEF son los derechos televisivos. Cuando juega una selección nacional europea siempre hay un interés que se puede monetizar a través de la audiencia. En 2022 obtuvo 111,5 millones de euros, el 30% de los ingresos totales. La segunda partida es la publicidad, el 23% de los ingresos totales en 2022 o 82,6 millones de euros.

Los servicios federativas (cuotas de base y a los clubes) dan para el 17%, 62,3 millones de euros. Las selecciones nacionales (de fútbil, fútbol sala y fútbol playa, masculinas y femeninas) dieron para el 12% de los ingresos, 42,8 millones de euros. El convenio con la Liga de futbol Profesional dio para el 4,7% de los ingresos totales, 17,4 millones de euros.

¿Y el dinero público? Según declara la propia RFEF no reciben mucho. No participan de las subvenciones que da el Consejo Superior de Deportes a las federaciones deportivas-

Afirman recibir el 4,55% de la recaudación del impuesto de actividades del juego en lo correspondiente a lo recaudado en las quinielas (un tipo de apuesta ofrecida por Loterías y Apuestas del Estado, organismo público de loterías en España ). También afirman que en 2022 recibieron 668.750 euros para las becas CSD Team España. Por otro lado, eso no siempre ha sido así, en 2018 recibieron 18,5 millones de euros en subvenciones, esa proporción era mayor al respecto de su presupuesto que era 134,7 millones de euros. Además para 2023 parece que será diferente, no ha costado mucho encontrar una noticia en la que se le concede una subvención de 7,5 millones de euros por parte del gobierno en 2023 para la candidatura al mundial de 2030.

¿En qué se gasta el dinero la RFEF?

La principal partida es el apoyo al fútbol de base no profesional, al que dedico en 2022 69,5 millones en competiciones estatales y 31 millones a las federaciones territoriales. Eso suma, 100,5 millones de euros, el 29,8% de los gastos. A esto hay que añadir lo dedicado al programa de la UEFA Cantera de valores de 13,2 millones de euros, y 8,4 millones para el fútbol femenino. Ambos proyectos suponen el 6,4% de los gastos, por lo que las subvenciones concedidas por la RFEF saldrían por el 36,2% de los gastos.

Los gastos de todas las selecciones nacionales fueron de 59,4 millones, un 17,6% de los gastos totales. Organizar las competiciones propias (Copa del Rey y la Supercopa de España) les supone 50,5 millones de euros, un 15% total de los gastos. Además los fondos propios han pasado de 48,6 millones de euros a 110,1 millones en 2022, por lo que de momento parece que las cuentas de la RFEF van viento en popa.

No obstante, la reciente entrevista de Juan Rubiales, tío de Luís Rubiales, hay algunas afirmaciones que dan de que pensar que la RFEF podría no estar bien gestionada y que ciertos fondos no se usan como se deben. Teniendo en cuenta la importancia del fútbol como negocio para España, creo que este tipo de acusaciones son bastante preocupantes y deberían ser investigadas.

El fútbol en España es una industria, y parte de la percepción del país. Tener una liga competitiva y capaz de traer miradas, así como de generar dinero es fundamental en un momento de incertidumbre como en el que vivimos.

Pregunta a los lectores, ¿creen que las cantidades que gestiona la RFEF son adecuadas o tal vez deberían de ser mayores?