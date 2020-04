Comparar los sueldos de un investigador o un médico con un futbolista es absurdo

En los últimos días con la pandemia del COVID19 se está hablando sobre los sueldos de los trabajadores de sanidad y los científicos que están investigando una solución para el coronavirus con los sueldos de los futbolistas. También se ha comparado lo que mueve La Liga de Fútbol Profesional con lo que se invierte en investigación. Esta comparación es absurda.

¿Por qué es una comparación absurda? Por muchos motivos. Entre ellos empecemos porque la investigación se paga a de los fondos públicos, mientras que los orígenes del dinero del fútbol son principalmente privados. Y aunque en general todos nos beneficiamos de la investigación, la mayor parte de la población no es como The Big Bang Theory. No estamos pendientes de si un científico consigue publicar su paper en Nature o en The Lancet. Puede que de una u otra investigación salga un nuevo tratamiento para el cáncer, pero la verdad es que la mayor parte de la producción científica es prácticamente imposible de entender paras la mayoría de la población.

El fútbol es una industria de entretenimiento

En general el fútbol y otros deportes que vemos en la TV no son tanto una competición deportiva como un entretenimiento. Personalmente me recuerdan bastante a Hollywood, aunque cuando se filma una película los derechos permanecen y el interés dura más tiempo, que cuando se “hace” un partido de fútbol, cuyo interés decrece con el tiempo.

En España tenemos mucha suerte, en parte por el buen hacer, de que La Liga es una de las competiciones deportivas más importantes del mundo, por su rentabilidad. Por delante de La Liga a nivel mundial sólo están la National Football League (EEUU) la Major Baseball League (EEUU y Canada), la Premier League (Inglaterra y Gales) y la NBA (EEUU y Canadá). Por detrás de La Liga tenemos a competiciones deportivas tan importantes como la National Hockey League (EEUU y Canada), La Bundesliga (Alemania), La Serie A (Italia), la Fórmula 1 (Internacional), La Ligue 1 (Francia). De hecho es más importante La Liga que la UEFA Champions League, de la que el fútbol español es parte. Si nos damos cuenta además La Liga es la primera de estas competiciones que no tiene la ventaja competitiva del idioma inglés.

Además el Real Madrid y Barcelona están entre los equipos deportivos más valiosos del mundo. Entre los cincuenta equipos más valiosos según Forbes, ocupan el lugar tercero y cuarto del mundo. Detrás de los Dallas Cowboys (Fútbol americano) y los New York Yankees (baseball). El siguiente equipo no estadounidense de la lista es el Manchester United, en sexto lugar. El siguiente de Europa continental es el Bayern Munich, en decimoséptimo lugar, de estos cincuenta, sólo ocho no son estadounidenses.

¿Y a mí qué más me da? Pues esto significa que hay muchos puestos de trabajo dependiendo del fútbol en España. No sólo en entrenadores, futbolístas y fisioterapeutas, sino diseñadores gráficos, técnicos de producción audiovisual, abogados, representantes, contables, gestores, traductores… Es decir, tenemos la suerte de que a las puertas de nuestra casa existe una industria de entretenimiento brutal muy bien posicionada en el mundo. Los partidos de fútbol se exportan a televisiones de todo el mundo. Además atraemos a turistas que están deseando ver un partido en los estadios que no han parado de ver en televisión.

Si comparamos el sueldo de un investigador con Cristiano Ronaldo ¿por qué no lo hacemos con el de Tom Cruise? Al fin y al cabo tanto uno como el otro utilizan sus habilidades para vender productos de entretenimiento, una industria que también es necesaria.

Pero sanitarios y científicos deberían de estar mejor pagados…

Es cierto que la situación de los científicos en España no es la mejor, mucha de la producción científica nacional se hace en condiciones bastante precarias y muchos de los científicos acaban teniendo que irse al extranjero en búsqueda de financiación, estabilidad y buenas condiciones. Pero eso tiene que ver, en buena parte, al poco interés en la investigación y desarrollo que tenemos en España, especialmente en la investigación.

Por supuesto parte de la culpa viene no sólo del poco interés que se ha puesto en nuestro sistema educativo y de investigación por parte de las distintas administraciones públicas. En algún momento me he quejado que por parte de la Universidad (que debería asumir parte de la investigación) se pueden hacer las cosas mucho mejor. No obstante, en el momento actual no creo que cambie todo teniendo en cuenta el shock económico que va a suponer la actual pandemia.

Aun así, que haya una Liga de Fútbol importante no limita las opciones de los científicos y de los sanitarios de estar mejor pagados y tratados, sino que las incrementa. La actual industria nos permite exportar un producto (retransmisiones partidos de fútbol) así como que haya decenas de otros productos que gracias a eso se puedan vender accesoriamente. Incluso mejora la marca de las ciudades de Madrid y Barcelona, todo el mundo conoce que son las dos ciudades más grandes y eso impulsa a cualquier otra institución que utilice las palabras Madrid o Barcelona en su nombre (hoteles, universidades, moda, etc). Esto genera actividad económica, que pagará impuestos y por tanto acabará proporcionando servicios al extranjero.

