Así se puede valorar una vivienda por Internet sin necesidad de contratar un tasador

¿Cuánto vale tu piso? ¿Y el que quieres comprar? ¿El precio está ajustado? Hoy en día existen muchas empresas que nos permiten valorar una vivienda desde nuestro sofá, sólo hay que meter los datos. No tiene mucho más misterio ni dificultad. Algunos requieren registro, pero otros simplemente ofrecen la valoración de la vivienda.

Algunas empresas incluso llegan a hacer ofertas por el inmueble. Es decir, se comprometen a comprar esa vivienda por el precio ofertado con la idea de revenderla en un corto periodo de tiempo. Es cierto que no van a dar el mejor precio, pero si necesitamos hacer una venta rápida pueden ser una buena opción.

Transparentando el mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario tiene dos problemas. El primero es la heterogeneidad del mismo. Prácticamente no hay dos viviendas iguales. Incluso dentro del mimo edificio, tenemos una mayor o menor cercanía a las instalaciones públicas, mejor ventilación u orientación. También tenemos un mejor o peor estado de conservación, no es lo mismo una vivienda reformada que una que hay que reformar o que una que se reformó hace diez años.

El segundo problema es la transparencia. No es fácil saber lo que vale una vivienda. Algunos propietarios simplemente piden precios tan altos por la misma porque no la quieren vender. Otros ofrecen precios muy bajos simplemente porque necesitan hacer la venta con urgencia cuando podrían obtener más cuando vendieran a mejor precio. Otros compradores usan lo que les ha llegado de que han vendido un piso similar al suyo por X, y piden más o menos según crean que su vivienda es mejor o peor.

Cuando se utiliza una agencia inmobiliaria, estas suelen conocer mejor o peor el mercado, y saben lo que pueden pedir. Pero esto no sucede siempre. A veces el propietario dice X, y no pueden salir de ahí. No obstante, pedir una valoración a una agencia (por muy gratuita y sin compromiso que sea), suele requerir un coste de tiempo. Será más precisa que la que nos de una aplicación web, pero no tan rápida.

Estos valoradoresde vivienda no resuelven el primer problema, pero sí ayudan, y mucho, con el segundo. Desde hace unos años tenemos a nuestra disposición saber lo que vale una casa.

Servicios online de valoración de vivienda (lista no exhaustiva)

Proporcionamos una serie de servicios que permiten valorar cualquier vivienda, no obstante, no nos podemos hacer responsables. Por ejemplo hemos probado a valorar el mismo inmueble en algunos de ellos, y cada uno nos da un valor diferente. Lo cuál es normal si no utilizan la misma fuente de datos. Eso sí, los valores proporcionados son relativamente parecidos.

BBVA: interesante al no requerir registro o proporcionar el e-mail

Kutxabank: tampoco requiere registro o proporcionar el e-mail

Trovimap: tampoco requiere introducir más datos que la propia dirección de la vivienda a valorar

Casavo: Hacen ofertas para comprar la vivienda en 7 días, con el objetivo de vender la vivienda por un precio mayor, requiere proporcionar los datos

Compropiso: también hace ofertas sobre la vivienda con el objetivo de revenderlas a corto plazo, all igual que el anterior, require proporcionar los datos de la vivienda

Tiko: nos pedirá los datos, pero se comprometen a comprar la vivienda en pocos días

Solvia: la inmobiliaria anteriormente de un banco también tiene una herramienta de valoración, pero obliga a proporcionar los datos

Housell: esta inmobiliaria ofrece valoraciones instantáneas y gratuitas, pero requiere introducir los datos del usuario

Idealista: la herramienta del portal inmobiliario, requiere registro en la aplicación. Interesante por los datos que manejan del mercado inmobiliario.

Valoración.es: requiere los datos, también nos permite contactar con un tasador profesional

Vivienda2: sólo lo ofrece para Madrid y requiere proporcionar los datos del usuario

Housefy: también requiere los datos del usuario para proporcionar una valoración de la vivienda

Pregunta a los lectores, ¿han usado estos servicios? ¿Les parecen fiables? ¿Creen que mejoran la transparencia del mercado inmobiliario?

Imagen | Igor Romero

Imagen | pol_ups

Imagen | joaoa