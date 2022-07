El Banco de España te recomienda ahorrar tres meses de gastos y lo que realmente tenemos ahorrado los españoles te sorprenderá

Hace unas semanas circulaba un rumor sobre una recomendación que daba el Banco de España para que tengamos efectivo para emergencias en el domicilio. El rumor era, obviamente, falso: el Banco de España no recomienda tener efectivo para emergencias. Al clarificarlo en Twitter el Banco de España sí que hacía unas recomendaciones de ahorros, pero recomienda tenerlos en productos líquidos como cuentas corrientes o depósitos.

Efectivamente es importante tener un dinero para imprevistos. El Banco de España lo generaliza bastante ("una cantidad suficiente para afrontar imprevistos del día a día"), pero luego lo concreta bastante ("tres meses de gastos"). Pero, ¿los españoles tenemos tanto dinero ahorrado?

El consejo del Banco de España

El consejo del Banco de España es bastante razonable. Ante un imprevisto tener un colchón es imprescindible. Y tres meses de gastos es también razonable, aunque un poco genérico: no es lo mismo tener un sueldo muy bajo que muy alto, y un imprevisto como que se estropeé una lavadora puede tener un impacto mayor en este colchón para sueldos más bajos.

Sin embargo es algo razonable. Lo ideal es lograr ahorrar mes a mes lo máximo posible. Un consejo que se suele mencionar es el de Harold Pollack, que incialmente indicó que debería ser un objetivo de las finanzas personales ahorrar un 20% del sueldo. Posteriormente lo rebajó al 10% porque para los sueldos más bajos es muy complicado llegar a dicho 20%.

Pero, ¿cuánto ahorramos los españoles mes a mes? Y, ¿cuánto tenemos ahorrado en total? Ambas cuestiones se pueden ver en diferentes estudios que nos arrojan un poco más de luz sobre las finanzas personales de los españoles.

Las últimas tendencias en ahorro

Desde 2013 a 2019 los españoles ahorrábamos, de media, el 6,9% de la renta disponible (bastante por debajo de los consejos de Pollack). Esto implica que para tener tres sueldos ahorrados hacen falta tres años y cinco meses. No es muy buena noticia.

Sin embargo, si algo bueno nos dejó el covid, es que la tasa de ahorro se ha disparado. En 2020 hasta el 16% y en 2021 se situó sobre el 11%. Es cierto que se espera que en 2021 volvamos a cierta "normalidad", es decir, tasas más bajas de lo recomendable.

El único punto negativo es que este repunte de ahorro no se ha usado, en media, para tener un mayor colchón frente a imprevistos, sino que el nivel de endeudamiento de las familias ha aumentado: es decir, se aprovechado el mayor colchón para invertir en vivienda.

Lo que tenemos ahorrados los españoles

Vistos los números anteriores un puede pensar que el ahorro de los españoles es muy bajo y que no llegamos a los tres meses para imprevistos. Pero nada más lejos de la realidad: los españoles tenemos ahorrados en activos financieros 2,7 billones de euros. Las cifras no dice mucho, pero es el 200% del PIB de España y un 355% de la renta disponible (es decir, por encima de la recomendación del Banco de España). Estas cifras, por cierto, no incluyen los activos inmobiliarios, que superan fácilmente los cinco billones de euros.

Eje vertical: porcentaje de renta disponible Fuente: Banco de España

Si nos ceñimos a los depósitos, las familias españolas tienen ahorrado más de un billón de euros, que representa el 136,4% de la renta disponible. Este valor supera con creces los famosos tres meses de gastos (quizá incluso demasiado, teniendo en cuenta que este tipo de productos apenas dan rentabilidad, pero ese es otro tema).

¿Cuál es el problema? Pues que seguramente este total de ahorro esté muy mal repartido. Un indicador de esto es que el indicador AROPE, que indica el riesgo de pobreza, aunque es polémico, aumentó hasta el 27,8% y está en su nivel más alto desde 2016.

Lo cierto es que somos una sociedad bastante envejecida (la edad mediana es de 45 años) y es normal que la gente más mayor tenga unos buenos ahorros después de una vida entera trabajando. Los jóvenes son otra cosa, claro.

Es decir, aunque las familias españolas tenemos bastante ahorrado, no todos cuentan con este colchón, ni mucho menos. Algo que debería ser preocupante, ahora que la inflación se dispara y simplemente por este hecho la tasa de ahorro va a disminuir fuertemente.