RSS ahorro

Los españoles ahorramos poco y además no sabemos invertir bien lo ahorrado. Los que me siguen saben mi obsesión con las finanzas personales, y la lata que suelo dar con el ahorro. Pero es que es algo más importante de lo qu8e parece y las crisis se podrían superar mejor si no fuéramos tan consumistas. Pero no es sólo que ahorremos poco.

Además de ahorrar poco, ese poco se invierte mal. No elegimos bien los activos en los que ponemos nuestros ahorros y luego eso nos causa problemas a largo plazo. No sólo por las preferentes, las acciones de entidades financieras de situación económica dudas o por lo que han sido directamente estafa como los sellos, sino también por el tipo de activos.