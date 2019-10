¿Cómo ganar dinero rápidamente?

Twitter es muchas veces denostado, pero a veces depara cuestiones muy interesantes. Como la pregunta que lanzaba ayer Olga Rusu y que recibió múltiples contestaciones, algunas muy interesantes: si alguien en España tuviera una emergencia y necesitara ganar rápido un dinero, digamos 1.000€, ¿qué trabajo legal podría hacer?

Es una pregunta muy importante. Todo el mundo puede tener emergencias y necesitar un dinero. Y la capacidad de conseguir este dinero puede ser fundamental. Vamos a ver qué posibilidades hay.

Préstamos y adelantos

La respuesta más sencilla es pedir el dinero prestado. Ya sea a un famliar o amigos. Normalmente el orgullo suele interponerse pero si de verdad es una emergencia y hay conocidos con el dinero suficiente, podría ser una opción.

Si no se dispone de una red cercana habría que ver la situación laboral. Si se tiene un trabajo y capacidad de ahorro pero el problema es que no se disponen de los meses suficientes para acumular el dinero lo ideal sería pedir un crédito en el banco, a unos tipos de interés razonables. Pedir un crédito rápido no es una buena idea ya que normalmente las condiciones son tan malas que puede llevar a la bancarrota personal.

Teniendo un trabajo se podría plantear pedir un adelanto. El Estatuto de los Trabajadores indica que “el trabajador y, con su autorización, sus representantes legales tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado”. Eso significa que si estamos a día 20 y nos pagan el 30 podemos pedir que nos paguen ya los 20 días que llevamos trabajados. También se podría pedir las cantidades prorrateadas de las pagas extra, en caso de tenerlas.

Eso es lo que dice la ley, pero algunos convenios colectivos contemplan que se puedan pedir adelantos más largos, por ejemplo cuatro o cinco meses, aunque a veces en circunstancias excepcionales.

Eso sí, hay que tener en cuenta que si se pide un adelanto luego no se cobrará, y hay que hacer bien los cálculos de que se puede disponer de ese dinero sin hacer un "roto" al futuro más inmediato.

Trabajar

Si no pudiera ser lo de pedir un préstamo, crédito o adelanto, la siguiente forma de reunir el dinero sería trabajando. Esto es más sencillo si no se tiene trabajo, pero si se tiene también puede ser en el tiempo de descanso (legal, siempre que el contrato no lo prohiba) o tomándose vacaciones (lo mismo, también legal siempre que el contrato no lo prohiba ni el empleador no sea el mismo).

¿Y dónde se podría trabajar? Lo que estamos buscando son trabajos esporádicos (por ejemplo para un mes de duración). Esto hace que los típicos trabajos estables no sean muy convenientes, ya que no sería justo para la empresa que empezara a formarnos para alguna tarea concreta y al poco les dejemos tirados.

Por tanto en esta clasificación entran todos los trabajos de baja cualificación, que con un rato de formación ya estaríamos listos, pero no solo eso. También hay algunas tareas que se pueden desarrollar de forma esporádica con altos conocimientos, como por ejemplo dar clases particulares. Hay gente que incluso lo hace desde casa con Skype. El problema de estos trabajos es que primero hay que encontrar clientes y si la necesidad de dinero es muy urgente puede que no sea posible lograrlo.

Trabajos esporádicos de baja cualificación

Dentro de los trabajos esporádicos de baja cualificación hay algunas categorías que podrían ser interesantes. La hostelería suele requerir experiencia y formación, pero muchas veces, ante las demandas puntuales, se acepta a prácticamente cualquiera que pase por allí.

Una idea para trabajar en hostelería por horas puede ser aproximarse a empresas que organizan eventos y también intentar cubrir fiestas patronales, que son situaciones muy puntuales donde norlmamente, además, se paga bastante bien. Eso sí, el trabajo es bastante duro (muchas horas y físico).

Otro sector que suele requerir trabajadores eventuales es el campo. En la vendimia, por ejemplo, se pide mucho personal y aunque el trabajo es duro se paga bastante bien. En el hilo de twitter recomiendan también ir a Francia a realizar estas actividades porque se paga aún mejor.

Otra opción más moderna es trabajar para Glovo / Deliveroo / Uber Eats (básicamente requiere saber montar en bicicleta) o en Uber / Cabify (aquí requiere tener vehículo y licencia VTC, cosa que suelen proporcionar las empresas y por lo tanto es posible que se tarde más en lograr trabajar para ellas). Sin embargo muchas veces estas empresas ponen limitaciones al número de horas que se pueden trabajar (debido a que no quieren que consideren que tienen a falsos autónomos trabajando para ellos) y eso limitaría la cantidad de dinero que se puede ganar.

Y por último en el hilo hay una opción que comentan que requiere poca cualificación y esfuerzo, y es acompañar (sobre todo por las noches) a gente en el hospital. Lo conozco de primera mano y sé que se cobra bastante, aunque puede llegar a ser incompatible con un trabajo por el día por la mala calidad del descanso. Eso sí, conseguir clientes puede ser complicado ya que suelen ofrecerse los propios auxiliares de enfermería que trabajan allí cuando no están de turno, y sin ayuda del personal es complicado que nos conozcan posibles clientes.

En definitiva, el trabajo a tiempo parcial, temporal, de baja cualificación abunda en España. De hecho hay aplicaciones de móvil como JobToday que permiten encontrar este tipo de trabajos muy rápidamente. Otro tema es si lograrían generar la suficiente cantidad de dinero en el tiempo deseado.