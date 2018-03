RSS dinero

La inflación se basa un incremento sostenido en el nivel general de precios, es decir, una subida del precio representativo de una economía entre dos períodos determinados. Este concepto, aparentemente tan simple llena de controversias por su origen real. Y es que para algunos economistas, entre ellos Eduardo Garzón, asesor del Área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid y defensor de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), no hay una vinculación directa entre crear dinero y que consecuentemente aparezca la inflación. De hecho en su blog sostiene lo siguiente:

"La creación de dinero no tiene por qué provocar inflación. Es decir, que en algunas ocasiones crear dinero no provocará inflación, y en otras sí. Que ocurra o no dependerá de muchos motivos, de entre los cuales el más importante es el nivel de capacidad utilizada de la economía con respecto al nivel de capacidad instalada: mientras haya infrautilización de la capacidad existente la creación de dinero no provocará inflación sino que estimulará la actividad económica ".