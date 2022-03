Cómo influye en tus finanzas que tus vecinos sean más ricos o más pobres que tú

¿Prefieres que tus vecinos tengan más o menos dinero que tú? Esta decisión tiene influencia en tus finanzas personales y en tu felicidad. Lo ideal es que eligiéramos un barrio por sus características, nuestra conveniencia y nuestro gusto personal, pero lo cierto es que como animales sociales, el nivel económico de nuestro entorno tiene influencia en nosotros.

La respuesta puede no ser tan clara. Ambas tienen ventajas y desventajas que pueden acabar determinando nuestro éxito o fracaso financiero. A la hora de mudarnos a un barrio nuevo, también tenemos que mirar el nivel de renta del mismo.

Ser pobre en un barrio rico

Una situación que parecería ideal es vivir en un barrio en el que las personas son más ricas que nosotros. De hecho en una encuesta nada científica que hice en Twitter esa era la opción más votada. La segunda es que los vecinos tengan unos ingresos equivalentes a los nuestros. Muy pocos querían vecinos más pobres que ellos.

En ocasiones en zonas ricas encontramos gente que vive en las mismas sin tener tantos recursos, a veces porque por el motivo que sean tienen una vivienda que en el libre mercado no hubieran podido conseguir (vivienda social, herencias, etc.) A veces porque las viviendas son peores que la media del barrio (como pequeños pisos interiores en barrios ricos del centro).

En España no tanto, pero en EEUU y Latinoamérica las diferencias entre un barrio pobre y un barrio rico son abismales. En EEUU los ayuntamientos se financian con impuestos relacionados con el valor de los bienes raíces situados en las mismas, lo que hace que los servicios (incluidos los colegios) de la ciudad tengan una gran diferencia con otros más pobres. De hecho, si la riqueza de los padres es el factor que más influye en el éxito académico de los hijos, posiblemente es el mejor modo de que los hijos vayan a un entorno en el que sus compañeros tengan éxito académico. También está el factor criminalidad, que suele ser más alto en barrios más pobres. En España pasa, pero no tanto. De hecho la criminalidad puede ser al contrario, en Madrid alguna vez uno de los distritos más ricos (Salamanca) ha quedado como de los más peligrosos, y es que al haber personas con renta más alta era al que iban las personas a delinquir.

En principio la decisión de vivir en un barrio tan rico en general aparece como la ideal. No obstante, tienen sus desventajas. No quedan más historias sobre personas que se sienten peor al vivir en un barrio más rico, ya que no pueden acercarse ni de lejos al nivel de consumo de sus vecinos. Eso les hace gastar por encima de sus posibilidades y estar estresados. También estudiantes de instituto o de universidad que teniendo menos renta que sus compañeros de estudios, se sintieron peor aunque reconocen las ventajas que les dio ir a un colegio mejor.

Y es que el dinero de los demás puede influir negativamente en nuestra felicidad. Un estudio de psicología de la Universidad de Warwick y la de Cardiff realizado durante diez años a más 10.000 personas preguntándoles por sus ingresos y felicidad, demostró que aquellos que habían incrementado su nivel de renta más que sus vecinos, eran los que incrementaban su nivel de felicidad. Si el nivel de renta de los vecinos aumentaba al mismo ritmo, no aumentaba la felicidad.

Ser rico en un barrio pobre

Después del experimento de Warwick y Cardiff, una opción a considerar sería ¿y si vivir en un lugar con ingresos medios por debajo de los nuestros nos hiciera más felices? Eso es una opción a considerar. En el que en mi opinión es el mero libro de fianzas personales escrito, The Millionnaire Next Door, sobre su estudio hecho con cientos de millonarios en EEUU, vieron que muchos no vivían en barrios ricos.

Muchos de estos millonarios habían elegido vivir en barrios de clase media y clase trabajadora, que aunque no ofrecieran las ventajas de un barrio rico, los costes de vida más bajos les ayudaban a ahorrar. Además que sus vecinos estuvieran económicamente peor, no les impulsaba a consumir en exceso bienes y servicios.

Es decir, mientras que los pobres viviendo en un barrio rico se pueden ver afectados por sus vecinos Jones, los ricos viviendo en un barrio pobre no se ven afectados por este efecto, porque los son los Jones.

Por otro lado, hay quien opina que vivir en un barrio rico y rodearse de ricos es el mejor modo de triunfar. Ese es el caso de Aristóteles Onassis, durante mucho tiempo considerado el epítome de la riqueza. Onassis recomendaba vivir en un edificio bonito en un buen barrio, así como frecuentar los sitios de moda para conocer a gente interesante y con dinero. Eso nos proporcionaría oportunidades que, de vivir en el barrio pobre, no tendríamos.

Pregunta a los lectores ¿mejor ser rico en barrio pobre o pobre en barrio rico? ¿Cuál es su situación?

