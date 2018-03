RSS Ahorros

No es ningún secreto: a los españoles no se nos da nada bien ahorra. La mejora de la coyuntura económica durante los últimos años debería haberse traducido en un aumento de nuestra capacidad de ahorro pero esto no ha sido así, sino más bien al contrario: cada vez se ahorra menos en España.

La tasa de ahorro llegó a marcar un máximo histórico en nuestro país del 13,4% sobre la renta disponible en 2009, en plena recesión económica. A partir de ahí, la caída ha sido espectacular, cercana al 20% interanual, y hoy día apenas ahorramos un 6% de nuestros ingresos.