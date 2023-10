Aliexpress se quiere quitar su fama de cutre y la competencia de Shein y Temu con Miravia

Miravia ha irrumpido en el mercado del comercio electrónico internacional como el baluarte y gran salvador de Alibaba, haciendo frentes a gigantes como Amazon, Temu y Shein, pero también al comercio convencional como El Corte Inglés. Miravia se presenta como un Marketplace de prestigio, destinado especialmente a jóvenes, contando con el respaldo de influencers para acercar ropa de marca, de elevado precio, al público en general.

La expansión de Miravia ha transformado drásticamente la estrategia de Alibaba. Pese a que las exportaciones de la economía china cayeron, las expectativas de mercado de la multinacional china se superaron al cerrar el último trimestre con 4.300 millones de euros de beneficios, un 51% más. Aumentó su facturación en un 14% con respecto al mismo trimestre del año pasado, alcanzando los 29.459,43 millones de euros. Por su parte, sus acciones en Bolsa se han disparado en un 7%.

Miravia, un nuevo concepto

Miravia ha llegado para salvar a Aliexpress, que mantiene su espíritu de recuperación tras la pandemia en plena oleada de tensiones y políticas regulatorias. Se presenta como una plataforma de estilo de vida centrada en moda, bebés, alimentación, mascotas, salud y belleza, destinada sobre todo a la generación Z y de milenials. Es un nuevo concepto para atraer a los potenciales clientes a ropa de marca de precios elevados.

Pese a que está pensada para jóvenes con alto poder adquisitivo principalmente, la plataforma también presenta importantes ofertas y descuentos a los que se puede acceder mediante procesos gamificados y juegos, los cuales obligan a seguir comprando para ganar.

No solo supone una amenaza para el comercio electrónico, sino también para grandes conglomerados como El Corte Inglés. Desde su irrupción a finales de 2022 se han convertido en una tienda de moda de firmas reconocidas dotada de descuentos y juegos, explorando un nicho de mercado hasta ahora vacío.

Un balance económico optimista

En el último análisis formulado por la plataforma financiera Fintonic mediante OpenInsights se aprecia que los marketplaces chinos han elevado sus ventas en el primer semestre de 2023.

En España, Shein ha conseguido crecer en un 40% con respecto al mismo periodo de 2022, mientras que Miravia multiplicó por cuatro sus ventas durante el segundo trimestre del año con respecto al anterior. Por su parte, Temu y su perfil low cost ganan presencia y Aliexpress ha mantenido un crecimiento cercano al 5%.

En el informe se aprecia que el gasto medio de las personas que compraron en estas plataformas fue de 80 euros, acumulando Shein el mayor ticket medio con 50 euros. Miravia logra una media de 30 euros, seguida de Temu con 24 euros y Aliexpress con 19 euros. Si se compara con Amazon, con un ticket medio de 35 euros, las cifras invitan al optimismo.

Con respecto a las devoluciones, Shein presenta una tasa superior al 9%, mientras que Temu, Miravia y Aliexpress se sitúan en el 6%-7%. La situación por regiones de muestra que Cataluña y Andalucía son las que más compran, predominando los usuarios de entre 18 y 24 años. En el caso de Temu, la media de edad sube hasta los 55-65 años.

Miravia tambalea los cimientos de Shein

Aliexpress siempre se ha tenido que enfrentar a una reciente mala fama con memes del tipo: “Lo que pides VS lo que te llega”. Pese a la calidad de sus productos, las malas críticas iniciales a Miravia llegan por el retraso pronunciado en sus envíos. No obstante, en el 80% de los casos, la compañía se compromete a un plazo de entrega de 24h.

Pese a los buenos ingresos anuales de Shein, la principal diferencia radica en el producto ofertado, ya que la ropa de Shein suele ser más barata y característica por sus diseños atrevidos y llamativos, mientras que Miravia apuesta por ropa de marca. De igual modo, la identidad visual de la web de Shein es más simple y sobria, mientras que Miravia apuesta por un diseño más limpio e intuitivo, con secciones con bastante información que aumentan la experiencia de compra del usuario tanto por web como por la app.

Con respecto a los métodos de pago, Miravia permite tres fórmulas (tarjeta, Google Pay y Bizzum), mientras que Shein no contempla esta última. Con respecto a los gastos de envío, Miravia ofrece un envío gratuito en pedidos superiores a los 10 euros, subiendo el mínimo a 29 euros en el caso de Shein.

Con respecto a la reputación social de Shein, en lo que a condiciones laborales se refiere, hay varios informes de ONG que han alertado sobre el trabajo precario que tienen sus empleados en China y sucursales de países europeos. Por su parte, Miravia ofrece productos locales a través de una gran compañía como Alibaba.

Una amenaza para Temu

Temu mantiene la gran mayoría de los puntos en común con Shein, siendo un aliciente que no tiene gastos de envío, aunque no acepta pedidos inferiores a 10 euros. Además, las devoluciones pueden realizare hasta 90 días después de la compra, siendo la primera devolución de cada pedido gratuita, mientras que en Miravia solo se dispone de 30 días. También hay que tener en cuenta que no presenta tantas variedades de primeras marcas como Miravia.

El futuro de Miravia

Todo pasará por su escisión de Alibaba. Los ingresos del gigante comercial en el último año fiscal fueron de apenas 9.545 millones de euros, sumado además a las presiones del Gobierno de China para que su dirección quede dividida en hasta seis empresas independientes. De hecho, los problemas con el Gobierno proceden de 2021 al imponerle una multa histórica de 2.800 millones de dólares por prácticas monopolísticas.

Si quiere mantener su prestigio y su elevado nivel de ventas, sirviendo como imán para las nuevas generaciones de compradores, Miravia deberá separarse de Alibaba aprovechando el auge de su nuevo modelo de negocio.