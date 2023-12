Así son los adultos que van a parques Disney sin niños: la empresa lo sabe y ya está cambiando para sacarles la pasta

Hace unos años, regalar un viaje a Disney para toda la familia se convertía en el plan idílico para pasar las vacaciones de verano o Navidad, e incluso como regalo a los más pequeño por aprobar el curso, por un cumpleaños o alguna efeméride especial. Pero los tiempos han cambiado, los precios de viaje, estancia y parque se han incrementado, y un viaje familiar a los parques Disney se convierte en un desembolso cuantioso. Por tanto, ¿cuál es la solución para la industria?

Si Disney quiere sobrevivir, solo le queda apelar a los sentimientos y a la nostalgia. Y en este sentido, cobran especial protagonismo los miembros de la generación millenialy de la Generación Z sin hijos. Jóvenes menores de 35 años, que se pueden permitir una estancia por uno días, que viajan solos o en pareja, y que buscan volver a la infancia, pero sin olvidar que son adultos.

Antiguamente existían muchos prejuicios sobre el hecho de ser un fan de Disney o de viajar a estos parques. El concepto ha cambiado, y gran responsabilidad la tienen las redes sociales, que le han comenzado a dar una nueva connotación a estos espacios, que más que ser concebidos como punto de entretenimiento para los más pequeños se ha convertido en un destino ideal para pasar las vacaciones de Navidad o pedir matrimonio a tu pareja.

El cambio demográfico de los parques Disney es notable. Los asalariados sin hijos poseen una mayor renta y poder económico que los padres. El Urban Dictionary define al ‘adulto Disney’ como un millenial que no puede dejar de hablar de Disney y que está constantemente pensando en disfrutar de ello, disfrazándose de cualquier personaje y sumergiéndose en un mundo que le recuerde a los momentos más dulces de su infancia.

Una tendencia económica negativa

Según datos de Bloomberg, las pérdidas de sus negocios de vídeo online y la caída de suscriptores en su servicio de streaming Disney + ha reportado una reducción del valor de sus acciones en un 25% durante el último año. Las acciones de Disney han perdido unos 219.000 millones de dólares de valor de mercado, tras alcanzar un máximo de 367.000 millones de dólares en 2021. De este modo, su precio es 17 veces inferior a la media de los beneficios previstos para los 12 meses venideros.

Un cambio de tendencia

Se calcula que el 40-50% de los visitantes diarios de Disney World suelen ser adultos sin niños. La subida del precio de las entradas y la elevada inflación del momento han derivado en una disuasión de algunos visitantes del parque. De hecho, una encuesta reciente refleja que durante el último año 93% aseguró que el coste de las vacaciones en Disney World era para familias adineradas de clase media-alta. Y es que un viaje de cinco noches para una familia de cuatro miembros en los parques de Orlando podría superar los 6.300 dólares.

Ante el crecimiento de su rival, Universal, que abrirá su cuarto parque temático en Orlando en 2025, Disney apuesta por una oferta que atraiga a más adultos, incluyendo experiencias más caras que resultasen más selectas y a la par menos atractivas para las familias.

Oferta gastronómica exclusiva

Sin ir más lejos, el parque temático Epcot ha introducido cenas de 250 dólares (235 euros por persona) en el restaurante Takumi-Tei del pabellón de Japón. En este parque los visitantes, de más de 21 años de media, pueden beber alcohol y disfrutar de una exquisita gastronomía sin límites. En 2021, Epcot creó Space 220, un restaurante de lujo diseñado para la era Instagram. Su decoración era interestelar, con ventanales grandes que ofrecían una imagen simulada de la Tierra.

Atracciones pensadas exclusivamente para adultos

A esto se le suma una oferta de atracciones de alta tecnología llamativa para los más adultos, que buscan emociones fuertes. Por ejemplo, la montaña rusa Guardianes de la Galaxia; Cosmic Rewind, se inauguró en mayo de 2022 y cuenta con contenidos previos al espectáculo con actores como Chris Evans y Zoe Saldaña. Son millenials amantes de Star Wars y Marvel.

Aquí se incluyen canciones como ‘September’ y ‘Everybody Wants To Rule the World’, que son más atractivas para los mayores. De igual modo, Magic Kingdom ha incorporado recientemente Tron: Lightcycle Run. Se trata de una montaña rusa interior-exterior con asientos similares a los de una motocicleta. A esto se suma el cierre de DinoLand USA, un antiguo rincón de Animal Kingdom que tenía la atracción infantil ‘Dinosaur’.

En Hollywood Studios, las espadas láser que blanden los icónicos personajes de Star Wars, como Obi-Wan Kenobi y el Emperador Palpatine, cuestan más de 200 dólares y generan plena emoción ente lo más adultos.

Productos exclusivos para adultos

Junto a los selfies y videos para adultos con los personajes Disney, que cada vez son más comunes que entre los niños, se han lanzado colecciones cápsula en colaboración con marcas de lujo como Gucci, Dooney & Bourke y Coach. Éstas han plasmado la iconografía Disney en infinidad de artículos de ropa y accesorios, con precios que pueden superar los 600 dólares.

Aumentan los horarios

Si se están adaptando a un público adulto, el parque también debe modificar, junto a las atracciones y su oferta gastronómica, los horarios de apertura. Hablamos de un público que va sin prisas, que prefiere aprovechar la tarde tras disfrutar de una exquisita oferta gastronómica. De ahí que muchos opten por ampliar el horario para los visitantes nocturnos con eventos como ‘After Dark’. En Disneyland California, los parques Anaheim introdujeron ‘Pride Nites’ en junio, mientras que tres nuevos restaurantes empezaron a servir alcohol en septiembre.

Navidad para adultos en Disney

Disney World’s Hollywood Studios presenta ‘Noches de Jollywood’, con eventos cuyas entradas oscilan entre los 150 y los 170 euros por persona. Cuentan con DJ, cócteles especiales, brillo y glamour en el Hollywood Tower Hotel Courtyard. Aquí se encuentra la atracción Tower of Terror.

Un ejemplo más de como Disney World necesita a los adultos para asegurarse un futuro con más beneficios económicos.

