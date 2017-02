Así podría España "sacar tajada" del Brexit

Se suele decir aquello de que "a río revuelto, ganancia de pescadores", pues esa podría ser la posición de España ante el Brexit a partir de que el Reino Unido se acoja al artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Durante el período, habrá una menor inversión en empresas nacionales e internacionales en el Reino Unido, una incertidumbre para tomar decisiones a largo plazo, y una necesidad por parte de algunos sectores (sobre todo el financiero) para promulgar planes de contingencia que podrían ver que como ciertas sedes se trasladaran desde Londres a Europa.

Y es que se ha especulado mucho sobre los riesgos que surgirán a partir de que el Reino Unido abandone la Unión Europea pero en todo análisis no sólo hay que evaluar los riesgos sino las oportunidades que puedan surgir en el nuevo de contexto.

Para España en concreto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede considerarse una oportunidad de "sacar tajada" como centro financiero europeo, atraer capital, mejorar su posición de poder dentro de la Unión Europea e incluso hacer avances en ese anhelo histórico que ha supuesto Gibraltar.

El potencial para atraer capital

El informe "European attractiveness survey: Plan B… for Brexit" de EY, se consultó a diferentes ejecutivos y el 71% de ellos afirmaron que están sufriendo un impacto tras el Brexit en sus áreas de negocio. Entre los más afectados tenemos la caída de márgenes operativos como el coste del las compras y el volumen de ventas.

Después del Brexit, nos encontramos en un contexto con diferentes riesgos que afectan directamente la inversión extranjera. El principal de ellos sería elevada volatilidad en los mercados financieros, la inestabilidad económica y política de la Unión Europea, el impacto económico del Brexit y el ascenso la incertidumbre política reflejada en un mayor proteccionismo.

El informe concluye que España sería el tercer país mejor situado de Europa, junto con Francia e Italia para recibir inversiones que abandonaran el Reino Unido por el Brexit. Esto es verdaderamente relevante porque el 14% las empresas con actividad en el Reino Unido afirma que se relocarizarán toda su actividad o bien parte de ella en otras ubicaciones, una clara oportunidad para atraer capital.

España es un firme candidato a atraer capital pues sus puntos fuertes son los siguientes: una calidad de infraestructuras que tras la burbuja inmobiliaria presentan valoraciones atractivas, un riesgo político controlado tras la formación del nuevo ejecutivo, el compromiso de los cuatro principales partidos políticos en la UE y una reducción del coste laboral que ha permitido a la economía ganar competitividad.

Para llevar a cabo este proceso los principales polos de atracción de capitales serían Madrid que figura como la quinta ciudad más atractiva para atraer inversión y Barcelona que se incluye en el top 10 de ciudades que compiten por atraer inversión.

Desde Madrid, ya han habido movimientos para tratar de atraer capital. Tras el Brexit, apareció en dos autobuses turísticos de Londres el lema "London, whatever happens Madrid will be there for you" (Londres, pase lo que pase Madrid estará ahí para vosotros). Por parte de la Comunidad de Madrid se ha fichado al economista Daniel Lacalle para intentar traer la City de Londres a Madrid.

Pero no todo es positivo en España sino ocuparíamos la primera posición entre los países más atractivos. Y es que el bajo nivel inglés que se extiende entre reguladores en administración pública y un marco jurídico poco claro y demasiado dependiente del poder político ponen " palos en las ruedas" a las eventuales oportunidades.

El mercado inmobiliario español uno de los grandes beneficiados

El impacto de Brexit en todos los mercados inmobiliarios del Reino Unido va a ser muy dependiente del contexto macroeconómico, y esto a su vez depende de la forma en que el Reino Unido responde a la incertidumbre generada durante el periodo. Según la consultora inmobiliaria Savills, alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de espacios del mercado de oficinas se trasladarán fuera.

La City y West End suman en total 23 millones de metros cuadrados de oficinas y en especial y está en juego los servicios bancarios, que se verá en obligadas a trasladarse a la Eurozona en este nuevo contexto.

Las estimaciones de esta consultora esbozan una posible contratación de alrededor de 50.000 m², que se ocuparían principalmete por servicios backoffice, es decir, todo lo relacionado en áreas administrativas de la banca.

El mercado de contratación de oficinas español está en auge, pues mejoró en 2016 con un aumento del 35% frente al año anterior. En Madrid se realizaron 486 operaciones de contratación que corresponden a 453.333 m², por su parte Barcelona anotó 460 operaciones con 313.333 m².

España incrementará su peso en la UE

Y es que con la salida del Reino Unido la Europa de los 27 países España tiene la posibilidad deformar parte del núcleo duro y liderar grandes retos como impulsar la defensa propia, seguir avanzando en la unión económica y monetaria para homogeneizar las economías de los diferentes países y también afrontar cuál debe ser la posición de Europa ante el mercado único digital.

El pasado lunes el presidente francés, François Hollande, invitó al presidente del gobierno Mariano Rajoy que se reincorporara al puente del mando de la Unión Europea. Por esa razón, antes del mes de marzo en Francia habrá una reunión entre los cuatro grandes países de la UE a excepción del Reino Unido: Alemania, Francia Italia y el Reino Unido.

Debido a que el 80% del presupuesto de la Unión Europea es gestionado por los gobiernos nacionales, el hecho de que el Reino Unido abandone la unión, implicará un papel más importante para España en su posición política y mediante el Parlamento Europeo tendrá un papel más representativo para influir en el presupuesto gastado.

A día de hoy, para España el proyecto de la UE le beneficia... Si España aporta 8.762 millones de euros, recibe en gasto total de la Unión Europea 13.696 millones de euros, por lo que el saldo neto es positivo. A ello hay que añadir otros beneficios como es la estabilidad política, la seguridad y la libertad de movimiento de personas para trabajar, estudiar y viajar a cualquier lugar de la Unión.

Gibraltar y la cosoberanía

El Brexit ha sido poco apoyado en determinados territorios en el Reino Unido, y uno de los territorios a destacar sería Gibraltar pues en el referéndum sobre el Brexit el 96% de los gibraltareños votaron a favor de continuar en la Unión Europea.

Los tratados de la UE se aplican a Gibraltar porque el Reino Unido es quién lleva sus relaciones exteriores al ser una colonia y no formar parte del Reino Unido. En el momento en el que el Reino Unido abandone la UE, Gibraltar va detrás.

Gibraltar ha sido una reivindicación histórica para España, que fue cedido a perpetuidad en el año 1713 al Reino Unido. Con la votación del Brexit puede abrirse una oportunidad de recuperar soberanía en el peñón.

Tras la votación del Brexit, el ministro de exteriores José Manuel García-Margallo abrió la posibilidad de un "nuevo estatus" para Gibraltar: la cosoberanía o régimen de soberanía compartida que consistiría en que tanto España como el Reino Unido llevarían las relaciones exteriores, la defensa, las fronteras y la inmigración.

La propuesta de Margallo era ofrecer un Estatuto de autogobierno que permita acceder a la nacionalidad española sin perder la británica que conllevaría para Gibraltar la desaparición de la verja, mantener un régimen fiscal muy parecido al actual, la utilización del aeropuerto, mejorar la actividad de su puerto.

Gibraltar tiene dos posibilidades tras el Brexit o bien salida de la UE sin posibilidad de participar en el acuerdo que le sea favorable o bien aceptar una cosoberanía hispano-británica dentro de la UE.