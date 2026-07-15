Una casa de 120 m² en dos días: la impresora 3D que quiere jubilar al ladrillo tradicional

Es un lugar común de la mitología del progreso técnico. La promesa recurrente de que, tarde o temprano, un ejército de robots y brazos mecánicos nos librará de las tareas más ingratas de nuestra existencia. Entre ellas, cómo no, la de apilar ladrillos bajo un sol de justicia durante meses para levantar un simple bloque de viviendas.

Hasta ayer.

O al menos eso es lo que sostiene Mateo Salvatto, un jovencísimo emprendedor de 27 años que se ha propuesto revolucionar los cimientos de la construcción mediante la tecnología aditiva, según relata en una entrevista concedida a Vozpópuli. Su propuesta suena casi de ciencia ficción: levantar la estructura básica de una vivienda de 120 metros cuadrados en tan sólo 48 horas.

El matiz de la "obra gris"

Conviene, eso sí, templar los ánimos antes de llamar al camión de la mudanza. El milagro de las 48 horas se refiere única y exclusivamente a la denominada "obra gris" (la estructura de hormigón desnuda, los muros de carga y el esqueleto de la casa). No esperen encontrarse las ventanas puestas, la vitrocerámica instalada ni los azulejos del baño relucientes al expirar el segundo día. Esas minucias analógicas siguen necesitando de la mano de obra tradicional. La máquina —un monstruo de metal de 11 metros de ancho por 11 de largo y 7 de altura traído directamente de los talleres daneses de COBOD International— lo que hace es ahorrarse el encofrado clásico pintando gruesas capas de cemento con precisión milimétrica.

¿Cuánto cuesta y dónde opera el invento?

Para los amantes de la hoja de cálculo, el invento de Grondplek (la startup fundada por Salvatto que ya da sus primeros pasos comerciales en el mercado latinoamericano, principalmente en Argentina y Uruguay) promete aliviar los costes de mercado hasta un 30% respecto a los métodos de toda la vida. No obstante, de poco sirve la rebaja si no se calcula la logística previa: mover semejante andamiaje de 11 metros requiere camiones de gran tonelaje, una grúa pluma para el ensamblaje y un coste de preparación de terreno que puede rondar los 15.000 euros por proyecto antes de que la boquilla eche la primera gota de cemento. El ahorro, por tanto, sólo empieza a brillar cuando la máquina se utiliza de forma continuada para levantar varias viviendas contiguas.

Las ventajas de amortizar la maquinaria van más allá de la pura contabilidad: la libertad de diseño es absoluta (hacer una pared curva cuesta exactamente lo mismo que hacer una recta, ya que al robot le da igual el ángulo del trazo) y se pueden parametrizar cámaras de aire de doble pared para el aislamiento térmico sobre la marcha.

Los muros regulatorios de la obra digital

Por alucinante que parezca la idea de ver brotar paredes como si de un hilo de plástico de escritorio se tratase, el sector se topa todavía con los mismos retos de normativa y materiales de siempre. Los códigos de edificación locales en Europa son extremadamente lentos y desconfiados ante lo que no lleve el sello del hormigón armado convencional con ferralla tradicional, lo que ha obligado a startups como Grondplek a concentrar sus primeros desarrollos en regiones con marcos normativos sismorresistentes más ágiles.

Aun así, el camino ya está desbrozado. Mientras en otros rincones del globo ya se proyectan barrios enteros de hormigón extrudido en zonas suburbanas, la tecnología empieza a consolidarse como una alternativa real de prefabricación portátil aplicable también a la minería y la ingeniería civil.

¿Significa esto el fin del albañil de confianza? Salvatto insiste en que no: la máquina sólo desplaza el esfuerzo pesado. Alguien tiene que seguir operando el software, supervisando las mezclas y, al fin y al cabo, poniendo los interruptores de la luz.

Casas listas en un suspiro, pero el pintor seguirá cobrando por horas.

Imágenes | Youtube (Experiencia que construye)