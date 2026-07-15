El Gobierno prohíbe a los bancos conceder tarjetas de crédito o ampliar su límite de gasto sin que el cliente lo pida

Las entidades financieras ya no podrán enviar tarjetas de crédito no solicitadas ni inflar de forma unilateral el límite de gasto mensual de sus usuarios, un cerrojo normativo diseñado para combatir el sobreendeudamiento invisible.

El contexto. El Consejo de Ministros ha aprobado la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de crédito al consumo. La nueva arquitectura legal busca proteger al eslabón más débil del mercado financiero prohibiendo de manera taxativa el "crédito no solicitado". Hasta ahora, era habitual abrir el buzón y encontrarse con un plástico listo para ser activado, o descubrir al pagar en el supermercado que el cupo de gasto mensual se había duplicado mágicamente por decisión unilateral de la entidad (y de paso, blindar el bolsillo de los más vulnerables).

En cifras. La urgencia de la medida se entiende mejor al analizar el volumen de la deuda viva. Según los registros mensuales del Banco de España, el saldo del crédito al consumo en los hogares españoles roza máximos históricos, espoleado por el uso intensivo de las tarjetas revolving cuyos tipos de interés se sitúan de media por encima del ¡18%! de TAE. Con estos márgenes, facilitar el acceso a dinero rápido de manera silenciosa resulta un negocio redondo para los departamentos de riesgos de la banca, pero una condena de asfixia patrimonial para las rentas medias.

La liquidez fácil tiene precio.

Entre líneas. Traducido: se acaba el consentimiento tácito. Las entidades ya no podrán esconder cláusulas de ampliación automática en los farragosos contratos de apertura de cuenta ni interpretar el silencio del cliente como un "sí" corporativo. A partir de ahora, cualquier incremento de la línea de crédito o emisión de un nuevo soporte físico o virtual requerirá una solicitud expresa, documentada y firmada por el usuario. Se jibarizan así las responsabilidades y la picaresca de los contratos de adhesión donde la letra pequeña operaba como un cheque en blanco. Eso sí, la norma no tiene carácter retroactivo automático: las ampliaciones que tu banco ya te coló en el pasado seguirán vigentes a menos que solicites expresamente su rebaja.

Sí, pero. El veto al envío físico o la ampliación silenciosa es un paso de gigante, pero la banca ya ensaya el contraataque a través de los canales digitales.

La banca tradicional empujaba la deuda mediante el goteo constante de plásticos en el buzón físico. La banca digital asedia al usuario mediante pop-ups invasivos en la pantalla del móvil.

Para sortear la prohibición, las aplicaciones de banca móvil se han llenado de alertas personalizadas e interacciones gamificadas que tientan al cliente a elevar su tope de gasto en plena campaña de rebajas o antes de las vacaciones de verano. La barrera entre la solicitud consciente y el impulso digital provocado por el diseño web es cada vez más delgada.

Por qué es importante. El endurecimiento normativo llega tras años de litigiosidad extrema en los tribunales por usura y falta de transparencia. Como ya anticipamos en El Blog Salmón al desgranar las argucias del sector financiero para seguir cobrando intereses al límite de la legalidad tras las sentencias del Supremo, la regulación reactiva siempre va un paso por detrás de la ingeniería comercial. Si el regulador no audita los patrones de diseño oscuro de las aplicaciones de los bancos, la prohibición de la tarjeta física solo acelerará la migración del abuso al ecosistema digital.

Y ahora qué. Las entidades financieras tienen un plazo estricto de seis meses para adaptar sus protocolos de contratación y rediseñar sus interfaces digitales antes de enfrentarse a multas millonarias por parte de las autoridades de consumo. La gran pregunta es si el Banco de España y el Ministerio vigilarán de verdad el acoso por notificación push o si las pantallas móviles seguirán siendo un territorio sin ley para el sobreendeudamiento exprés. El tiempo nos lo dirá.

Imágenes | Pexels (Liliana Drew)