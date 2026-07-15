Un economista señala a los reyes de la picaresca: “La inmobiliaria tiene que decirte lo que vas a pagar desde el primer anuncio”

Comprar una vivienda en España se ha convertido para miles de potenciales compradores en toda una utopía. Sí, los precios han bajado algo, pero continúan fuera de las posibilidades de muchos bolsillos.

De hecho, casi la mitad de los que se planteaban comprar vivienda en el corto plazo ya no lo hacen, según el informe Radiografía del mercado de la vivienda en 2026 de Fotocasa Research.

Al elevado precio de los inmuebles hay que sumar el ahorro previo necesario. Pero también los impuestos, los gastos vinculados a la operación y, en numerosos casos, la dificultad para conseguir financiación bancaria suficiente. Y ojo, alguna que otra sorpresa más con la que quizás uno no contaba

“La inmobiliaria tiene que decirte lo que vas a pagar desde el primer anuncio. No cuando visitas. No cuando firmas. Desde el anuncio”, señala el economista José María Páez desde su cuenta de TikTok.

El precio del anuncio y las sorpresas de las inmobiliarias

El problema surge cuando una persona encuentra una vivienda dentro de su presupuesto, contacta con la agencia y comienza el normal proceso de compra. Es después cuando, en algunos casos, aparecen cantidades que el comprador no había visto inicialmente.

Y claro, estos importes pueden alterar considerablemente la operación. Unos miles de euros adicionales pueden suponer superar el ahorro disponible o tener que replantear completamente dicha adquisición.

“Hay algo que casi nadie sabe. Si te cobran algo que no estaba en el anuncio, lo que firmaste después puede ser impugnable”, sostiene apuntando directamente a esta forma de trabajar de determinadas inmobiliarias poco claras.

“La publicidad ya no es un reclamo”

El experto hace referencia a los cambios normativos que refuerzan las obligaciones de información en las operaciones inmobiliarias. Es decir, los gastos que debe asumir el comprador tienen que quedar claros desde la propia publicidad de la vivienda. “Porque la publicidad ya no es un reclamo. Ahora forma parte del contrato”, apostilla.

Esto cambia la importancia que tradicionalmente se ha dado a los anuncios inmobiliarios. Una fotografía, una descripción y una cifra ya no son solo elementos destinados a conseguir que el interesado llame o solicite una visita.

La información económica ofrecida (y completa) al consumidor tiene relevancia en cualquier decisión. Una persona puede descartar otros inmuebles, iniciar negociaciones o realizar determinadas gestiones financieras basándose en las condiciones anunciadas.

Por ello, trasladar posteriormente nuevos pagos puede convertirse en un motivo de conflicto entre comprador e inmobiliaria.

Muchos anuncios cumplen con el trilerismo

El experto considera que el problema continúa, aún hoy en día, presente en el mercado. “La mayoría de los anuncios todavía incumplen esto”, afirma.

Y claro, en un momento especialmente complicado para acceder a la vivienda, la transparencia sobre el importe final adquiere todavía más importancia. El comprador necesita calcular no solo el precio del inmueble, sino la cantidad total de dinero que deberá tener disponible para completar la operación.

La diferencia puede ser determinante entre poder comprar y quedarse fuera. Especialmente entre los jóvenes, reunir la entrada continúa siendo uno de los grandes problemas para acceder a una vivienda en propiedad.

De ahí que cualquier pago no previsto pueda romper las cuentas o la previsión de ahorro.

Guardar el anuncio puede ser importante para reclamar

Ante una posible discrepancia, resulta recomendable conservar toda la documentación relacionada con la vivienda. El anuncio, las comunicaciones mantenidas con la agencia y los documentos entregados durante el proceso pueden ser relevantes para acreditar qué información recibió inicialmente el comprador.

La letra pequeña tampoco debería utilizarse para introducir de forma tardía condiciones económicas que alteren sustancialmente la oferta presentada al consumidor.

Si aparecen pagos que no habían sido comunicados previamente, el afectado puede buscar asesoramiento especializado y estudiar las vías disponibles para reclamar. Cada operación debe analizarse atendiendo a los documentos firmados y a la información facilitada durante el proceso.

“Si te cobran algo que no estaba en el anuncio, lo que firmaste después puede ser impugnable”, comenta.

Imagen | El Confidencial