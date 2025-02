De cero a diez millones en un año y con solo dos empleados. Así son las startups de inteligencia artificial que logran facturaciones millonarias en tiempo récord

Son otros tiempos. El mundo de las startups ha cambiado drásticamente en la última década. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible construir empresas que escalan a velocidades impensables hace tan solo unos años.

Algunas startups de IA están logrando facturaciones millonarias en tiempo récord, con equipos mínimos y recursos limitados. Pero, ¿cómo lo hacen?

La IA ha revolucionado la forma en que las empresas operan. A diferencia de los modelos tradicionales, que requieren grandes equipos y una infraestructura costosa, las startups de IA pueden automatizar gran parte de su operación. Esto les permite enfocarse en la innovación y el crecimiento, sin verse limitadas por los recursos humanos o financieros.

Un ejemplo claro es el caso de Javi López, un emprendedor que compartió en redes sociales cómo su startup alcanzó los diez millones de dólares en facturación en solo un año, con un equipo de solo dos personas.

Este logro no es una excepción, sino parte de una tendencia creciente en el ecosistema tecnológico.

🪄 Magnific.



From $0 to $10M ARR in just one year with only two people.



This was supposed to be a secret, but I think even my grandma knows by now.



Yep, small teams are the future. pic.twitter.com/VxzxICCCAM