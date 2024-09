Cómo en Ticketmaster se está llegando a pedir 415 euros por entrada para ver a Oasis... ¡y no es reventa!

Que Oasis se volviese a juntar se veía poco probable. Las broncas entre los hermanos Gallagher forman parte del imaginario popular y, aunque Liam sí había mostrado esperanzas a lo largo de estos 15 años, Noel lo había dejado claro: el grupo estaba muerto, y enterrado.

El inesperado reencuentro (con incluso más conciertos de los que se esperaban) ha cogido a toda la base de fans por sorpresa (si bien la esperanza es lo último que se pierde, ha llovido bastante desde 2009). En cambio, el precio de las entradas, quizá no sorprende tanto...

Oasis, por si no vivías en los 2000

La relación fraternal entre los hermanos Gallagher ha sido tan escasa que, según Michael Sebastian, de Esquire, Liam confesó en 2022 que llevaba más de diez años sin ver a su hermano.

En la misma noticia, se mencionaba que las entradas se lanzarían por más de 100 libras (118 euros), como corresponde a un evento de esta magnitud, pero Ticketmaster ya ha ofertado precios de... más de 400 euros.

Sí, has leído bien. Voy a dar un poco de contexto extra y, a continuación, entramos a valorar cómo es esto posible.

Si acabas de aterrizar en el planeta Tierra, Oasis es una de las bandas de pop y rock alternativo más famosas de la historia. El grupo estuvo en activo entre 1991 y 2009 y lanzó 7 álbumes de estudio, 2 directos y 3 recopilatorios. Sin embargo, la mala relación de los hermanos (a menudo, se señala a Sara, la exmujer de Noel, como parte fundamental del problema) no permitió mantener al grupo unido, que se separó hace 15 años.

En 2024, hay tres grandes motivos para la vuelta: aunque estos dos hermanos no tengan problemas económicos (si bien Noel tuvo que pagar 20 millones de libras a su exmujer hace relativamente poco), una gira de esta magnitud es algo difícil de rechazar; además, se da a los 15 años de la separación y tras la inminente reedición de Definitely Maybe, su primer disco.

Todo ello, son especulaciones, como que su madre, ya anciana (81) les haya reunido y conseguido que hagan las paces, por el momento.

El precio de las entradas

Para sorpresa de nadie, las colas para adquirir entradas digitales no se han hecho esperar. Por este motivo, como publicaba Irish Independent, las entradas para la gira de reunión en Croke Park ya han sido investigadas por denuncias de precios abusivos, que habían alcanzado hasta los 415 euros.

Esto es debido a la propia estructura de precios de Ticketmaster, que hace que las entradas básicas más demandas cuesten el doble que una estándar, que ya alcanza los 176,75 €.

¿La razón? Se crea una tarifa basada en el mercado sin precio cerrado: una situación que, con una demanda enorme (sería necesario multiplicar por diez los conciertos de la gira para que todo el mundo viese a Oasis), resulta muy rentable.

Antes de tasas, ya se han ofrecido entradas con un coste de más de 830 €; así como entradas oficiales "platino", con ubicación especial, con precios que se mueven entre los 365 y los 490 €.

El precio de la controversia

Lo que está claro es que, si quieres ver a Oasis, incluso los asientos básicos ya están por encima de los 170 €, y no sería extraño que, dependiendo del tipo de entrada, alcanzasen cifras entre los 250 y los 450 €.

La controversia se ha generado debido a que Ticketmaster anunció que las entradas básicas tendrían un coste de 86,50 € en Croke Park, a los que se sumarían los gastos de reserva y, tras hacer la cola en línea, muchos usuarios se encontraron precios de 415,50 €.

Este es el motivo principal por el que la eurodiputada Regina Doherty, del Fine Gael de Dublín, ha pedido que se investigue a Ticketmaster por su estructura de precios.

Y afirmaba: “Siempre se supuso que las entradas para estos conciertos iban a estar 'demandadas', por lo que poner una etiqueta extra y pagar 300 € por algunas entradas básicas es simplemente una extorsión”.

Y es que, a pesar de las modificaciones en el precio, el usuario no recibe ningún extra por una entrada u otra, y no forma parte de ningún paquete promocional. Las entradas platino o "en demanda", según compartió mediante enlace Ticketmaster como respuesta, simplemente están basadas en el precio que el mercado quiera pagar.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Irlanda, Michael Kilcoyne, mantiene una opinión similar: "Hay tanta demanda que se han aprovechado del apoyo de la gente."

No parece justo, desde luego, pero la guerra de precios sí era bastante previsible aquí.

Foto: Will Fresch