EEUU quiere imponer aranceles a quien importe petróleo de Venezuela. España, en el punto de mira

La palabra `arancel´ se ha convertido en la preferida de Donald Trump, no hay duda. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense no ha dejado de anunciar medidas restrictivas, aunque para la economía de EEUU comienza a convertirse en una pesadilla. Inflación elevada, crecimiento desacelerado, descensos bursátiles y una industria nacional estancada.

La nueva implantación de aranceles del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, como respuesta al envío intencionado y fraudulento, tal y como apunta Trump, de decenas de miles de criminales de alto nivel a EEUU, es una media que acabará repercutiendo a muchos países, entre ellos, a España.

La medida entrará en vigor el próximo 2 de abril, aunque de manera simultánea, el gobierno de Trump ha decidido ampliar dos meses más la medida, hasta finales de mayo, para que la empresa estadounidense Chevron termine de liquidar todas sus operaciones en dicho territorio.

La respuesta de Trump ante la desaceleración de las deportaciones

La paciencia de Trump parece haber llegado a su límite. La madrugada del pasado lunes aterrizó en Caracas un avión con 199 criollos deportados de EEUU, fruto del acuerdo entre Nicolás Maduro y el enviado especial de Trump, Richard Grenell.

Ya durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, se implantaron varias rondas de sanciones contra Venezuela y su estatal petrolera, PDVSA. Una medida eficaz para paralizar la principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro. Ahora, con el objetivo de acelerar los vuelos de deportados, Washington instaura esta política severa en materia energética, agravada por el fraude electoral del año pasado.

La revocación de la licencia a Chevron supone un duro golpe al gobierno venezolano y a la economía del país. La petrolera fue clave para la recuperación del país caribeño, que ha visto como su PIB se ha reducido en un 80% entre 2013 y 2022. De hecho, el 85% de los ingresos de Venezuela en divisas proceden de la producción petrolera y, cerca del 30% de los ingresos en dólares, de Chevron.

Pero desde que comenzase la cruzada antinmigrante el 20 de enero, los vuelos se han ido desacelerando y Venezuela no ha cumplido su parte del acuerdo. Trump acusa a Maduro de una mala gestión económica endémica, de corrupción pública a expensas de la prosperidad del pueblo venezolano y de la crisis humanitaria de salud pública.

La situación de terceros países

La administración Trump deja en manos de su secretario de Estado, Marco Rubio, la elección de a qué países se le aplican aranceles y a cuáles no. No obstante, hasta la fecha, no se han impuesto, sino que afirma que se podrán imponer desde el 2 de abril.

Actualmente, China es el principal importador de petróleo venezolano. No obstante, España se sitúa entre sus principales clientes, junto a otros países como India, Rusia, Singapur, República Dominicana, Cuba y Malasia, entre otros.

Una vez impuesto el gravamen del 25% a un país, éste expiraría un año después de la última fecha en que el país hubiese importado petróleo venezolano o si el secretario de Comercio. Howard Lutnick, así lo considerase.

España, una vez más, en el punto de mira

España ha mantenido históricamente un fuerte vínculo con Venezuela. De hecho, el petróleo sigue siendo el principal producto importado, recurso esencial para la industria energética y petroquímica española.

Solo en 2022, España importó cerca de cuatro millones de barriles de crudo venezolano, un 2% del total de las importaciones de petróleo, según datos de Cores. En los últimos años, las importaciones españolas de petróleo han sido de unos 60 millones de toneladas anuales.

Si se analizan los datos de cierre de 2024, emitidos por el Ministerio de Economía, puede verse cómo las compras a Venezuela alcanzaron los 1.390 millones de euros, duplicando los 633 millones registrados en 2023. Es la tercera cifra más elevada desde 1995. Solo entre enero y septiembre, se registraron importaciones por un valor de 1.170 millones de euros procedentes de Caracas, un 185% más.

Hasta la fecha, la petrolera Repsol es una de las que adquiere petróleo venezolanoy, como empresa privada, sus decisiones no son interferidas por el gobierno español.

Pese a que España da prioridad a otros países como Nigeria, México y Arabia Saudita para la importación de crudo, Venezuela sigue siendo vital en términos de diversificación. Es por ello que, en 2023, su petróleo representó un 85% de las exportaciones totales de Venezuela. Algo que denota la dependencia venezolana a la exportación de crudo.

La tensa situación por el crudo venezolano se suma a la reciente amenaza de Trump a instaurar un gravamen del 200% a todas las bebidas importadas desde Europa, algo que afecta directamente al vino español. EEUU sigue siendo uno de los destinos predilectos, pues en 2024 se exportaron 67,3 millones de litros de vino desde España, por un valor de 391,4 millones de dólares.

Y el gas en el aire

En principio, esta normativa excluye las represalias al gas y solo se centra en productos derivados del petróleo que fuesen refinados, extraídos o exportados desde Venezuela, independientemente de la nacionalidad de la empresa. No obstante, hay que recordar que Trump anunció su medida en la red social Truth diciendo: “Cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela se verá obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos”.

Fuera como fuese, tocará esperar para ver si las medidas de Trump se aplican de efecto o si, de lo contrario, son un simple golpe de presión al gobierno de Maduro y a sus principales aliados.

Imágenes: Instagram | Pixabay