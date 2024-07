España tiene un problema con las pensiones y la sostenibilidad. Tan grande que es el mayor de Europa

La hucha de las pensiones en España se sitúa al borde del colapso. El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad no invitan a compensar la balanza, que tiende al desequilibrio y a que en poco tiempo el sistema de pensiones deje de ser sostenible.

Según datos del INE, se estima que en el año 2052 la población de 64 años habrá aumentado en más de siete millones de personas, aumentándose la esperanza de vida y reduciéndose la natalidad, más aún. Si hay más pensionistas que trabajadores el sistema de pensiones perderá su viabilidad, de ahí que España mire con lupa la sostenibilidad a medio y largo plazo.

El Índice de Mercer clasifica los principales sistemas de pensiones de cada país a nivel global bajos tres principales variables: la suficiencia, la sostenibilidad y la integridad. En este sentido, España ocupa el puesto 26 de los 47 países analizados.

Este Índice cataloga a España como una C+, es decir, un sistema con elementos positivos pero con carencias y riesgos que hacen de su sistema de pensiones insostenible a largo plazo. El estudio recomienda, para ello, incrementar el apoyo mínimo a los individuos de edad más avanzada con bajo nivel adquisitivo.

También insta a aumentar la cobertura de los trabajadores en los planes de pensiones y seguir aumentando la tasa de participación de la población activa en las edades más avanzadas.

En la 15ª edición del Índice, Países Bajos ha recuperado la primera posición con un índice de 85,0 puntos, seguido por Islandia (83,5) y Dinamarca (81,3). Argentina obtuvo el valor más bajo del Índice (42,3).

La realidad es que existen motivos, más que suficientes, para estar preocupados por un futuro basado en el desastre de la deuda. De hecho, en la gran mayoría de los países europeos se aprecian derechos de pensión no financiados, entre el 300% y el 500% del PIB. Combinado con el colapso demográfico, genera una situación insostenible.

That‘s the most scary chart I have seen in a while. Unfunded pension entitlements in major European countries between 300% and 500% of GDP. Mixed with collapsing demographics it’s a recipe for debt disaster. pic.twitter.com/pTRK9Ge6vn