Ya está en vigor la ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo menor de 18 años que muchas familias desconocen

La ayuda no es nueva, pero sigue pasando desapercibida para muchos hogares. Según recoge El Español, el Complemento de Ayuda para la Infancia, conocido como CAPI, está pensado para familias con ingresos bajos y menores a cargo, y forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente.

Una ayuda dentro del IMV, pero con vida propia

La clave del CAPI es que no obliga necesariamente a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Se solicita junto con el formulario del IMV, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad, según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto significa que una familia puede no tener derecho al IMV completo y, aun así, recibir este complemento si cumple los requisitos específicos.

El objetivo es claro: combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias. La medida entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital.

Hasta 115 euros al mes por menor

El importe depende de la edad de los hijos. En 2026, las cuantías fijas por menor a cargo son las siguientes:

115 euros al mes para familias con menores de tres años.

para familias con menores de tres años. 80,50 euros al mes para mayores de tres años y menores de seis.

para mayores de tres años y menores de seis. 57,50 euros al mes para mayores de seis años y menores de 18.

La ayuda se cobra mensualmente y depende de los ingresos y del patrimonio de la unidad familiar. Además, para ser beneficiario hay que cumplir el rango de ingreso mensual del hogar según el tipo de unidad de convivencia.

En otras palabras: no es una ayuda universal por hijo. Es una prestación dirigida a hogares que no superen determinados límites económicos.

Los requisitos básicos

Los puntos esenciales son tres. Primero, se puede recibir aunque no se cobre el IMV. Segundo, está condicionada por los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar. Y tercero, el importe mensual cambia según la edad de los menores.

Ahí está buena parte del problema: muchas familias conocen el Ingreso Mínimo Vital, pero no necesariamente saben que este complemento puede tener umbrales más amplios y recibirse de forma separada.

Por eso conviene revisar el caso concreto antes de descartarlo. Una familia que queda fuera del IMV puede seguir teniendo derecho al CAPI.

Valencia añade una ayuda municipal por nacimiento o adopción

Además de esta ayuda estatal, el Ayuntamiento de Valencia cuenta con fondos para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar.

El consistorio creó una ayuda económica por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de Valencia durante 2025, con el objetivo de apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o la adopción y facilitar la conciliación familiar. Esa ayuda se ha ampliado durante 2026 y la partida se ha incrementado.

Pueden solicitarla las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras que residan en el municipio de Valencia y cumplan los requisitos de la convocatoria.

El trámite permite pedir una ayuda única de hasta 400 euros. Según la información municipal, en 2026 la ayuda es de 400 euros por cada persona menor nacida o adoptada en Valencia, mientras que para 2025 el importe indicado en la página municipal es de 300 euros.

Imagen: La Moncloa.