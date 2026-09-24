Llega el invierno y calentarse será caro, sube el precio del gasoil, la gasolina y el gas





Europa se prepara para un invierno de crisis energética con una palabra que en los mercados: tensión. El petróleo, el gas natural, el gasoil y la electricidad afrontan los próximos meses con una combinación peligrosa de problemas de suministro, reservas de gas inferiores a lo habitual y una fuerte incertidumbre geopolítica debido a la guerra en Ucrania y en el estrecho de Ormuz.

El escenario no implica necesariamente repetir la crisis energética de 2022, pero sí aumenta el riesgo de que los hogares y las empresas vuelvan a pagar más por la energía.

Gasóleo, el gran problema

El gasoil es uno de los productos que más preocupa al mercado. Su precio está subiendo con más fuerza que el propio petróleo debido a la escasez de productos refinados y a las dificultades que atraviesan varias refinerías. Reuters señalaba el 17 de septiembre que los precios del diésel habían aumentado un 38% interanual en Europa, mientras que los precios del gas natural se habían disparado un 150%.¿Resultado inmediato para el consumidor? Depósitos de 100 euros.

Esto puede tener consecuencias mucho más allá de las gasolineras: los motores diesel mueven camiones, maquinaria agrícola, construcción y buena parte de la logística europea. Además de que todavía quedan muchos hogares que se calientan mediante gasoil

Gasolina, también sube

El Brent se mueve actualmente alrededor de los 100-110 dólares por barril, después de que los conflictos y las interrupciones de suministro en Oriente Medio hayan vuelto a sacudir el mercado.

Reuters situó el Brent en 105,83 dólares el 16 de septiembre. Algunas estimaciones de instituciones europeas creen que podría llegar a 180 dólares a finales de año.

Si el petróleo permanece elevado durante el otoño y el invierno, la gasolina seguirá teniendo presión al alza. El precio final en España dependerá también de los impuestos, los márgenes de distribución, el tipo de cambio y los costes de refino.

Gas Natural, sin reservas

Aquí está probablemente uno de los mayores focos de incertidumbre. Los almacenamientos europeos de gas se encuentran alrededor del 69% de su capacidad, frente a una media estacional cercana al 85%, según Reuters. Eso significa que Europa entra en la temporada fría con menos colchón del habitual.

El BCE, en sus previsiones de septiembre, calcula un precio medio del gas natural de 43,3 euros/MWh para 2027, frente a 51 euros/MWh en 2026. También prevé una caída del petróleo hasta una media de 78 dólares por barril en 2027.

Pero son medias anuales y no eliminan el riesgo de fuertes picos durante el invierno.

Electricidad

Tener calefacción eléctrica en casa y un coche eléctrico tampoco reducirá el coste energético este año. La electricidad tampoco queda al margen. En España, los mercados de futuros llegaron a situar el precio mayorista del cuarto trimestre de 2026 en 127,25 euros/MWh. Para el conjunto de 2027, el futuro se situaba en 77,85 euros/MWh.

El motivo principal señalado por el mercado es precisamente el encarecimiento del gas y la incertidumbre sobre el suministro energético.

2027 podría ser mejor, pero también peor

La previsión oficial del BCE apunta a que 2027 podría ser menos caro que 2026: petróleo a 78 dólares, gas a 43,3 euros/MWh y electricidad mayorista de la zona euro a 90,2 euros/MWh.

Si las temperaturas son suaves y se normalizan los suministros, los precios podrían relajarse progresivamente.

Si, por el contrario, coinciden frío intenso, reservas insuficientes, problemas de suministro y petróleo elevado, el escenario puede cambiar rápidamente.Todavía no se puede saber cuánto costará exactamente llenar el depósito o calentar una vivienda en enero de 2027, pero podría ser más caro.





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