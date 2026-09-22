Alba, propietaria de un piso a los 25 años: "Evito alquilar a jubilados porque buscas gente más o menos con el mismo rol"

Alba Aldehuela, propietaria de un piso a los 25 años, contó en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3) por qué "evita alquilar a jubilados": "buscas gente más o menos con el mismo rol". La frase, dicha con tanta naturalidad en televisión, puso sobre la mesa un problema transversal del mercado de la vivienda en España: la crisis no solo afecta a los jóvenes que quieren emanciparse, también a los jubilados que buscan habitación y a los propietarios que filtran perfiles.

La propietaria, que no es inversora al uso, el piso lo compró su padre y ella misma vive en la vivienda, alquila por habitaciones. Sobre su criterio, Alba es clara: "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno", asegura para justificar por qué descarta a jubilados; "Yo vivo ahí y es mi casa", zanja. La joven reconoce haber recibido "solicitudes de perfiles muy diversos, incluyendo madres con bebés que buscaban una habitación", pero prefiere compartir piso con personas de edad similar: "Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol".

La cifra y el filtro

El Imserso gestiona las pensiones no contributivas en Ceuta y Melilla, mientras que en el resto de comunidades autónomas su gestión corresponde a los organismos competentes de cada territorio. En 2026 existe un complemento específico de 525 euros al año para pensionistas que cobran una pensión no contributiva, carecen de vivienda en propiedad y tienen su residencia habitual en una vivienda alquilada. La cuantía equivale a 43,75 euros al mes si se divide entre doce, aunque se trata de un complemento anual. Así lo recoge la Seguridad Social. Es una ayuda destinada a aliviar los gastos de vivienda de este colectivo, aunque su cuantía resulta reducida frente al coste del alquiler en las grandes ciudades.

El telón de fondo es la crisis estructural del alquiler en nuestro país. La pensión media de jubilación se sitúa, según la Seguridad Social, en 1.574,9 euros mensuales en agosto de 2026, mientras que la cuantía íntegra de la pensión no contributiva es de 628,80 euros al mes. Al mismo tiempo, según el Índice Inmobiliario Fotocasa de julio de 2026, el alquiler de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza los 1.596 euros mensuales en Madrid y los 1.456 euros en Barcelona. La Seguridad Social y Fotocasa ofrecen así una fotografía de la distancia entre ingresos y vivienda. Cuando un jubilado con una pensión media de 1.575 euros se planta ante un alquiler medio de 1.596 en Madrid, la aritmética no cuadra; cuando se trata de un pensionista no contributivo con 628,80 euros, el alquiler de una vivienda completa resulta todavía más difícil de asumir, y ahí aparece el alquiler de habitaciones como una alternativa para algunos mayores.

Alba no es un caso moral, es un síntoma de un mercado en el que propietarios jóvenes que gestionan una vivienda familiar ejercen de filtros por edad y compatibilidad de estilo de vida, mientras algunos jubilados tienen que recurrir al alquiler de habitaciones para reducir sus gastos. Lo que sí conviene tener en cuenta es que la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación incluye la edad entre las causas protegidas y establece que quienes ofrecen viviendas en alquiler deben respetar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación. La norma prohíbe, cuando existe una oferta pública de arrendamiento, rechazarla o modificar sus condiciones por alguna de las causas de discriminación contempladas. El BOE recoge expresamente estas obligaciones en su artículo 20. La cuestión, por tanto, no es solo si Alba tiene razón al buscar un determinado entorno de convivencia, sino qué ocurre cuando el alquiler de habitaciones se convierte en una de las pocas alternativas para quienes no pueden asumir el coste de una vivienda completa.

Imagen | SHVETS production (vía Pexels)