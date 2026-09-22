Pensaban solo ahorrar dinero: vivir en una caravana en el jardín de la suegra les ha cambiado la visión de la pareja, el confort y la felicidad

Una caravana, un jardín y 24.000 euros ahorrados. Es la historia de Freya Gill y Charlie Thackwray, pareja británica de 29 años que decidió instalar una caravana en el jardín de la madre de Charlie para ahorrar de cara a comprar un terreno, En su primera versión, vivían en una caravana de segunda mano que había pertenecido a la familia; ahora, ya con un modelo Adria Adora de 19.000 euros, con calefacción regulable, radiadores secatoallas y bomba de agua interior, pagan 180 euros de alquiler del terreno, 65 de gasolina, 155 de financiación y 420 de comida al mes. El total: 820 euros. También cuentan con placas solares propias y aseguran que no pagan Council Tax ni facturas de agua.

"Mis amigos me dicen siempre que no es la vida típica de alguien de veintitantos"

El relato no es financiero, es de redefinición de lo cotidiano. La cita extensa de Freya, recogida por The Sun, deja la cosa en sus propios términos: "Mis amigos me dicen siempre que no es la vida típica de alguien de veintitantos. Pero somos gente más bien introvertida. Así que nos gusta que seamos solo nosotros y estar en nuestro propio espacio". Más allá de la anécdota, lo que aflora es el desplazamiento del 'hogar' desde la vivienda en propiedad hacia un modelo de bajo coste flexible, sin hipoteca y con la suegra viviendo en la misma propiedad.

¿Pensamiento único europeo en vivienda?

El caso británico no es exótico. En España asoma una variante autóctona: Emile, de 28 años, vive solo en un contenedor marítimo en las montañas por "10 o 20 euros al mes", tras comprar un terreno rústico por 15.000 euros y adaptar un contenedor para vivir, como recoge El Blog Salmón. Y, mientras tanto, Madrid ha ampliado el programa Mi Primera Vivienda para facilitar el acceso a la financiación a personas de hasta 50 años y viviendas de hasta 425.000 euros. La financiación puede alcanzar el 100% del valor del inmueble para los menores de 40 años, mientras que existen porcentajes inferiores para los tramos de mayor edad.

Porque la contabilidad británica es elocuente. Freya y Charlie han conseguido acumular 24.000 euros de ahorro, mientras que el National Living Wage británico para mayores de 21 años se sitúa en 12,21 libras por hora desde abril de 2025. "Estamos ahorrando para comprar un terreno porque queremos montar un campo para cultivar. Y cualquiera sabe que, al comprar un terreno, hace falta un depósito mucho más grande", explica Freya. El relato completa el círculo: la caravana es la herramienta de ahorro que financia su siguiente proyecto.

La segunda cita extensa remacha el matiz energético. "Instalamos nuestro propio sistema de energía solar y eso nos ha ayudado muchísimo a ahorrar. No tenemos que pagar impuesto de vivienda ni facturas de agua", apostilla Freya. El modelo depende en buena medida de sus propias instalaciones y de las condiciones concretas en las que viven. En Reino Unido, una caravana utilizada como residencia principal puede estar sujeta a Council Tax, por lo que no puede generalizarse que vivir en una caravana permita evitar este impuesto. Los 820 euros mensuales que señalan incluyen también los gastos energéticos y de alimentación de la pareja.

Desde el sector, sin embargo, advierten de que el relato de Freya y Charlie es síntoma, no modelo. Un emprendedor resumía en julio la cifra del acceso a la vivienda en España: "Para comprar un pisito de 300.000 euros cobrando 1.600 hay que estar trabajando 185 meses seguidos sin gastar nada". La caravana de Freya y Charlie, con sus ahorros acumulados, representa una vía alternativa para reducir gastos mientras preparan su siguiente paso.

Imagen | Egor Komarov (vía Pexels)